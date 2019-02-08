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      Євросоюз прийняв остаточне рішення щодо "Північного потоку-2"

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      Меркель розповіла про рішення Європи щодо "Північного потоку-2"
      Меркель розповіла про рішення Європи щодо "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      Країни Європейського союзу дійшли згоди з приводу врегулювання проекту газопроводу "Північний потік-2", який прокладають з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України.

      Франція і Німеччина домовилися про компроміс щодо газопроводу, запропонувавши альтернативні правки, зазначила канцлер Німеччини Ангела Меркель передає AFP.

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      Напередодні Франція виступила проти реалізації "Північного потоку-2". Париж заявляв, що не хоче збільшувати залежність від Росії, тому збирався підтримати зміну законодавства ЄС, яка ускладнить будівництво газопроводу.

      Що стосується газової директиви, то ми досягли угоди, і це стало можливим завдяки тому, що Франція і Німеччина тісно співпрацювали,
      – сказала Меркель.

      Таким чином, європейські лідери дали "зелене світло" прокладці трубопроводу і домовилися, що всі рішення по "Північному потоку-2" буде приймати Німеччина.

      "Франція та Німеччина врегулювали суперечку навколо "Північного потоку-2" і досягли компромісу щодо поправок до газової директиви Євросоюзу. Сторони запропонували нову редакцію документа, яка не блокує російський проект. Редакція була показана послам країн ЄС в Брюсселі", – пише видання.

      Ускладнити реалізацію проекту "Північний потік-2" шляхом внесення правок у газову директиву ЄС хотіла також Румунія за підтримки країн Центральної Європи.

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Північний потік-2 Новини Франції Новини Росії Новини політики Ангела Меркель
      Джерело: 24 Канал
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