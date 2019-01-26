"Україну кинули": у Сеймі Польщі розкритикували ЄС через лицемірство щодо "Північного потоку-2"

Деякі країни Європейського Союзу є лицемірними у своїх судженнях про "Північний потік-2". Вони намагаються вести подвійну гру із Росією, таким чином кинувши Україну напризволяще.

Про це заявив очільник польського Сейму Марек Кухцінський у межах XII Форуму "Європа-Україна", пише "Польське радіо".

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Він наголосив, що частина країн, з одного боку, хоче підтримувати Україну, проте з другого боку – вони домовляються з Росією про спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Адже відомо, що будівництво Nord Stream 2, а пізніше й Nord Stream 3, означає згоду на те, щоб Україна стала несамостійною; що її кинули напризволяще. Росія в цьому контексті є найбільшою небезпекою і загрозою. Це удар проти Центральної Європи, а також – балканських країн,

– сказав він.

Очільник Сейму також наголосив на необхідності подальшого розвитку регіонального співробітництва в Центральній Європі. При цьому політик звернув увагу, що Європейський Союз переживає численні та серйозні кризи.

А тим часом "Газпром" збудував вже понад 20% газопроводу "Північний потік-2", який буде прокладений з Росії у Німеччину через Балтійське море в обхід України.

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.