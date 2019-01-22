Яку частину "Північного потоку-2" вже збудували: заява Росії

"Газпром" збудував вже понад 20% газопроводу "Північний потік-2", який буде прокладений з Росії у Німеччину через Балтійське море в обхід України.

Про це повідомив голова російського газового монополіста Олексій Міллер за підсумками тристоронніх переговорів Росії, України і ЄС по газу, передає "ТАСС".

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Робота ведеться за графіком, вже побудовано більше 20% цього нового морського газопроводу,

– заявив він.

Зазначимо, дві гілки "Північного потоку-2" повинні бути побудовані до кінця 2019 року, а постачання ним газу в Європу має початися з 1 січня 2020 року. Загальна потужність газопроводу складає 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

У свою чергу, віце-президент Європейської комісії Марош Шефчовіч після переговорів відзначив прогрес у напрямку зміни законодавства, яке має ускладнити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, напередодні міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер заявив, що уряд його країни не має правових підстав для втручання в будівництво "Північного потоку-2" та закликав не заважати його будівництву.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.