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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Яку частину "Північного потоку-2" вже збудували: заява Росії

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      "Газпром" побудував вже понад 20% "Північного потоку-2"
      "Газпром" побудував вже понад 20% "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      "Газпром" збудував вже понад 20% газопроводу "Північний потік-2", який буде прокладений з Росії у Німеччину через Балтійське море в обхід України.

      Про це повідомив голова російського газового монополіста Олексій Міллер за підсумками тристоронніх переговорів Росії, України і ЄС по газу, передає "ТАСС".

      Читайте також: Жодні санкції не зупинять: у Німеччині пояснили, чому "Північний потік-2" таки збудують

      Робота ведеться за графіком, вже побудовано більше 20% цього нового морського газопроводу,
      – заявив він.

      Зазначимо, дві гілки "Північного потоку-2" повинні бути побудовані до кінця 2019 року, а постачання ним газу в Європу має початися з 1 січня 2020 року. Загальна потужність газопроводу складає 55 мільярдів кубометрів газу на рік. 

      У свою чергу, віце-президент Європейської комісії Марош Шефчовіч після переговорів відзначив прогрес у напрямку зміни законодавства, яке має ускладнити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

      Нагадаємо, напередодні міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер заявив, що уряд його країни не має правових підстав для втручання в будівництво "Північного потоку-2" та закликав не заважати його будівництву.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      як розгортаються події навколо будівництва "північного потоку-2": хроніка
      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Європейська комісія Газ Північний потік-2 Газпром
      Джерело: 24 Канал
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