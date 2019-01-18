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      Жодні санкції не зупинять: у Німеччині пояснили, чому "Північний потік-2" таки збудують

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      Санкції США не зможуть зупинити будівництво "Північного потоку-2"
      Санкції США не зможуть зупинити будівництво "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      Будівництво "Північного потоку-2" з Росії до Німеччини не зупинить ніщо. Навіть якщо західні компанії вийдуть з проекту газопроводу під тиском санкцій, РФ зможе завершити його сама.

      Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас на форумі Politik-Talk в Берліні, передає DW.

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      Цей проект не зірве вже ніхто. Санкції США можуть призвести до виходу з нього західних компаній, у тому числі німецьких концернів. Це, однак, не призведе до згортання проекту. У такому разі Росія реалізує його самостійно, і тоді вже ніхто не буде мати впливу на збереження транзиту газу через Україну,
      – заявив Маас.

      Дипломат зауважив, що наразі за участю ЄС ведуться переговори про те, щоби після запуску проекту, транзит газу Україною все ж був збережений.

      "Ці переговори, однак, втратять сенс, якщо США запровадять санкції, і росіяни самостійно добудують газопровід", – додав він.

      Нагадаємо, попри заперечення з боку світової спільноти будівництво "Північного потоку-2" триває. Наприкінці грудня оператор проекту компанії Nord Stream 2 повідомив, що на сьогодні вже уклали близько 370 кілометрів скандального газопроводу, який постачатиме газ з Росії до Німеччини в обхід України.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Україна – Росія Санкції Газ Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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