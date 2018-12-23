"Все за графіком": скільки кілометрів скандального "Північного потоку-2" вже побудували

Попри заперечення з боку світової спільноти будівництво "Північного потоку-2" триває. Оператор проекту компанії Nord Stream 2 повідомив, що на сьогодні вже укладено близько 370 кілометрів скандального газопроводу, який постачатиме газ з Росії до Німеччини в обхід України.

Відповідне повідомлення опублікували на сайті компанії.

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У компанії кажуть, "реалізація проекту "Північний потік-2" йде за графіком.

Всього вже укладено близько 370 кілометрів газопроводу,

– заявиили у компанії.

При цьому ще одне трубоукладальне судно Pioneering Spirit приєдналося до суден для укладання газопроводу "Північний потік - 2" у виключній економічній зоні Фінляндії.

Окрім того, судно Solitaire попрямувало в південну частину виключної економічної зони Швеції для укладання 510-кілометрової ділянки газопроводу в найближчі місяці.

До слова, США наголошують на своїй різкій позиції щодо "Північного потоку-2". Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації. Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.