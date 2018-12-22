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      "Це не з любові до України": екс-канцлер Німеччини різко відповів США через "Північний потік-2"

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      Екс-канцлер Німеччини зробив різкий закид у бік США через "Північний потік-2"
      Екс-канцлер Німеччини зробив різкий закид у бік США через "Північний потік-2" / Фото з відкритих джерел

      Екс-канцлер Німеччини, а також глава ради директорів російської "Роснафти" Герхард Шредер вважає, що США здійснюють тиск на "Північний потік-2" через свої енергетичні інтереси Європі.

      Про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt.

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      Німецький політик вважає, що Вашингтон хоче сам постачати газ до Німеччини.

      Вони роблять це не з любові до України, а оскільки самі хочуть постачати газ до Німеччини — скраплений газ гірше за якістю і при цьому дорожче, ніж той, який постачають трубопроводом,
      – стверджує він.

      Шредер наголошує, що Берлін не повинен дозволяти США визначати, з ким можна торгувати, а з ким – ні.

      "Іран, Китай, Росія — якщо так піде і далі, то нам вже ні з ким не можна буде мати економічні взаємини. Для залежної від експорту країни, якою є Німеччина, це неприйнятно. При всій повазі і при всій дружбу потрібно американцям це сказати", – зазначив політик.

      Екс-канцлер наголосив, що не має антиамериканської позиці. Однак, за його словами, метою зусиль в області зовнішньої політики було домогтися відносної незалежності від США і зберегти її.

      До слова, Герхард Шредер є главою Ради директорів російської компанії ПАТ "НК "Роснафта" з 29 вересня 2017 року.

      До слова, США наголошують на своїй різкій позиції щодо "Північного потоку-2". Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації. Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини політики Новини США Україна – Росія Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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