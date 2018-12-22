"Це не з любові до України": екс-канцлер Німеччини різко відповів США через "Північний потік-2"

Екс-канцлер Німеччини, а також глава ради директорів російської "Роснафти" Герхард Шредер вважає, що США здійснюють тиск на "Північний потік-2" через свої енергетичні інтереси Європі.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt.

Читайте також: "Європа знає, що ми можемо зробити": у США відзначились заявою щодо "Північного потоку-2"

Німецький політик вважає, що Вашингтон хоче сам постачати газ до Німеччини.

Вони роблять це не з любові до України, а оскільки самі хочуть постачати газ до Німеччини — скраплений газ гірше за якістю і при цьому дорожче, ніж той, який постачають трубопроводом,

– стверджує він.

Шредер наголошує, що Берлін не повинен дозволяти США визначати, з ким можна торгувати, а з ким – ні.

"Іран, Китай, Росія — якщо так піде і далі, то нам вже ні з ким не можна буде мати економічні взаємини. Для залежної від експорту країни, якою є Німеччина, це неприйнятно. При всій повазі і при всій дружбу потрібно американцям це сказати", – зазначив політик.

Екс-канцлер наголосив, що не має антиамериканської позиці. Однак, за його словами, метою зусиль в області зовнішньої політики було домогтися відносної незалежності від США і зберегти її.

До слова, Герхард Шредер є главою Ради директорів російської компанії ПАТ "НК "Роснафта" з 29 вересня 2017 року.

До слова, США наголошують на своїй різкій позиції щодо "Північного потоку-2". Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації. Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.