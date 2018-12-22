"Это не из любви к Украине": экс-канцлер Германии резко ответил США по "Северному потоку-2"

Экс-канцлер Германии, а также глава Совета директоров российской "Роснефти" Герхард Шредер считает, что США осуществляют давление на "Северный поток-2" из-за своих энергетических интересов в Европе.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt.

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Немецкий политик считает, что Вашингтон хочет сам поставлять газ в Германию.

Они делают это не из любви к Украине, а поскольку сами хотят поставлять газ в Германию — сжиженный газ хуже по качеству и при этом дороже, чем тот, который поставляется по трубопроводу,

– утверждает он.

Шредер подчеркивает, что Берлин не должен позволять США определять, с кем можно торговать, а с кем – нет.

"Иран, Китай, Россия — если так пойдет и дальше, то нам уже ни с кем нельзя будет иметь экономические взаимоотношения. Для зависимой от экспорта страны, которой является Германия, это неприемлемо. При всем уважении и при всей дружбе нужно американцам это сказать", – отметил политик.

Экс-канцлер подчеркнул, что не имеет антиамериканской позиции. Однако, по его словам, целью усилий в области внешней политики было добиться относительной независимости от США и сохранить ее.

К слову, Герхард Шредер является главой Совета директоров российской компании ОАО "НК "Роснефть" с 29 сентября 2017 года.

К слову, США подчеркивают свою резкую позицию относительно "Северного потока-2". Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом направят на агрессию и дестабилизацию ситуации. Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять постройке газопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.