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      "Європа знає, що ми можемо зробити": у США відзначились заявою щодо "Північного потоку-2"

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      У США заявляють, що мають інструменти протидії "Північному потоку-2"
      У США заявляють, що мають інструменти протидії "Північному потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      Вашингтон не припиняє повторювати про загрозу "Північного потоку-2" і нагадує, що має інструменти протидії реалізації проекту. Там кажуть, що європейські країни знають про можливості США у цій ситуації.

      Про це заявив заступник держсекретаря США Джон Салліван під час свого візиту до Варшави, пише PAP.

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      Так, Салліван вкотре наголосив, що у США усвідомлюють ризики та наслідники від реалізації проекту.

      Ми чітко представили нашу позицію нашим союзникам з НАТО і європейським партнерам. Ми вважаємо, що це дуже погана ідея як з огляду на безпеку і диверсифікацію джерел енергії,
      – заявив він.

      Американський політик зазначив, що на подальші кроки Вашингтона у цьому напрямку потрібно ще почекати. Однак європейські політики знають, які інструменти має США для протидії "Північному потоку-2".

      "Я ще не готовий озвучувати щось у цьому питанні від американського уряду. Можу лише повторити рішучу і послідовну позицію, яка вказує, що "Північний потік-2" є дуже поганим проектом для Європи", – додав Салліван.

      До слова, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації.  Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2". 

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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