"Не ми почали": посол Німеччини пояснив, чому Берлін не зупинить "Північний потік-2"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" починав не уряд Німеччини, проект реалізує "Газпром". Відтак німецькі політики кажуть, що не мають законних підстав зупиняти його.

Про це посол Німеччини в Україні Ернст Вольфганг Райхель заявив у ефірі телеканалу "Прямий".

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Він стверджує, що реалізацією проекту займається "Газпром" разом із європейськими компаніями, серед яких є і німецькі.

Чи може уряд Німеччини зупинити проект? Відповісти можна, коли стане зрозуміло, чи є на це законні підстави і юридичні можливості. Усі дозволи на реалізацію проекту вже видані. І не тільки у Німеччині, а й у всіх країнах, якими має проходити газопровід,

– пояснив Райхель.

При цьому німецький дипломат наголошує, що для відкликання цього дозволу потрібні "певні умови".

24 Канал повідомляв про те, що депутати Європейського парламенту прийняли резолюцію, в якій засудили будівництво газопроводу "Північний потік-2", назвавши його політичним проектом, який є загрозою для енергетичної безпеки Європи.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.