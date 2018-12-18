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      "Не мы начали": посол Германии объяснил, почему Берлин не остановит "Северный поток-2"

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      Посол Германии рассказал, почему Берлин не остановит "Северный поток-2"
      Посол Германии рассказал, почему Берлин не остановит "Северный поток-2" / Фото из открытых источников

      Строительство газопровода "Северный поток-2" начинало не правительство Германии, проект реализует "Газпром". Поэтому немецкие политики говорят, что не имеют законных оснований останавливать его.

      Об этом посол Германии в Украине Вольфганг Эрнст Райхель заявил в эфире телеканала "Прямой".

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      Он утверждает, что реализацией проекта занимается "Газпром" совместно с европейскими компаниями, среди которых есть и немецкие.

      Может ли правительство Германии остановить проект? Ответить можно, когда станет понятно, есть ли на это законные основания и юридические возможности. Все разрешения на реализацию проекта уже выданы. И не только в Германии, но и во всех странах, по которым должен проходить газопровод,
      – пояснил Райхель.

      При этом немецкий дипломат отмечает, что для отзыва этого разрешения нужны "определенные условия".

      24 канал сообщал о том, что депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой осудили строительство газопровода "Северный поток-2", назвав его политическим проектом, который является угрозой для энергетической безопасности Европы.

      Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости политики Новости России Газпром Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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