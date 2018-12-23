"Все по графику": сколько километров скандального "Северного потока-2" уже построили

Несмотря на возражения со стороны мирового сообщества строительство "Северного потока-2" продолжается. Оператор проекта компании Nord Stream 2 сообщил, что на сегодня уже заложено около 370 километров скандального газопровода, который будет поставлять газ из России в Германию в обход Украины.

Соответствующее сообщение опубликовали на сайте компании.

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В компании говорят, "реализация проекта "Северный поток-2" идет по графику.

Всего уже уложено около 370 километров газопровода,

– заявиили в компании.

При этом еще одно трубоукладальне судно Pioneering Spirit присоединилось к судам для укладки газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии.

Кроме того, судно Solitaire направилось в южную часть исключительной экономической зоны Швеции для заключения 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы.

К слову, США подчеркивают свою резкую позицию относительно "Северного потока-2". Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом направят на агрессию и дестабилизацию ситуации. Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.