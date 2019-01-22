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      Какую часть "Северного потока-2" уже построили: заявление России

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      "Газпром" построил уже более 20% "Северного потока-2"
      "Газпром" построил уже более 20% "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

      "Газпром" построил уже более 20% газопровода "Северный поток-2", который будет проложен из России в Германию через Балтийское море в обход Украины.

      Об этом сообщил глава российского газового монополиста Алексей Миллер по итогам трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС по поводу газа, передает "ТАСС".

      Читайте также: Никакие санкции не остановят: в Германии объяснили, почему "Северный поток-2" таки построят

      Работа ведется по графику, уже построено более 20% этого нового морского газопровода,
      – заявил он.

      Отметим, две ветви "Северного потока-2" должны быть построены до конца 2019 года, а поставка им газа в Европу должна начаться с 1 января 2020 года. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

      В свою очередь, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович после переговоров отметил прогресс в направлении изменения законодательства, которое должно усложнить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

      Напомним, накануне министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что правительство его страны не имеет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока-2" и призвал не мешать его строительству.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ СТРОИТЕЛЬСТВА "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2": ХРОНИКА
      Теги: Украина – Россия Новости России Новости политики Газ Європейськая комисия Газпром Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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