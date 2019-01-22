Какую часть "Северного потока-2" уже построили: заявление России

"Газпром" построил уже более 20% газопровода "Северный поток-2", который будет проложен из России в Германию через Балтийское море в обход Украины.

Об этом сообщил глава российского газового монополиста Алексей Миллер по итогам трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС по поводу газа, передает "ТАСС".

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Работа ведется по графику, уже построено более 20% этого нового морского газопровода,

– заявил он.

Отметим, две ветви "Северного потока-2" должны быть построены до конца 2019 года, а поставка им газа в Европу должна начаться с 1 января 2020 года. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

В свою очередь, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович после переговоров отметил прогресс в направлении изменения законодательства, которое должно усложнить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, накануне министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что правительство его страны не имеет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока-2" и призвал не мешать его строительству.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.