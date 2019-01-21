Строительство "Северного потока-2": в Германии сделали новое заявление

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что у правительства его страны нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока-2" и призвал не мешать его строительству.

Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано на сайте газеты Handelsblatt.

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Министр отметил, что не видит особых проблем в строительстве этого газопровода из России через Северное море.

"Северный поток-2" – неправильный мальчик для битья", – заявил Альтмайер.

По его словам, газопровод уже проложен "на много километров в море".

Германия является правовым государством, в котором частные инвестиции, как в случае с "Северным потоком-2", осуществляются в соответствии с правовыми критерими. Например, для строительства трубопровода уже есть необходимые разрешения со стороны различных органов из разных стран, в том числе из Германии. Кроме того, строительство уже далеко продвинулось, в море проложены километры труб. Федеральное правительство не будет вмешиваться в такой процесс, поскольку для этого нет правовой основы,

– подчеркнул немецкий министр.

Также, он призвал РФ обеспечить транзит газа по территории Украины после введения в действие газопровода.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что немецкая сторона не считает проект "Северный поток-2" политическим. При этом Берлин настаивает на сохранении транзита газа через Украину – такое пообещала Россия.