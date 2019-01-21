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      Строительство "Северного потока-2": в Германии сделали новое заявление

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      Министр экономики Германии призвал не вмешиваться в "Северный поток-2"
      Министр экономики Германии призвал не вмешиваться в "Северный поток-2" / Фото из открытых источников

      Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что у правительства его страны нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока-2" и призвал не мешать его строительству.

      Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано на сайте газеты Handelsblatt.

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      Министр отметил, что не видит особых проблем в строительстве этого газопровода из России через Северное море.

      "Северный поток-2" – неправильный мальчик для битья", – заявил Альтмайер.

      По его словам, газопровод уже проложен "на много километров в море".

      Германия является правовым государством, в котором частные инвестиции, как в случае с "Северным потоком-2", осуществляются в соответствии с правовыми критерими. Например, для строительства трубопровода уже есть необходимые разрешения со стороны различных органов из разных стран, в том числе из Германии. Кроме того, строительство уже далеко продвинулось, в море проложены километры труб. Федеральное правительство не будет вмешиваться в такой процесс, поскольку для этого нет правовой основы,
      – подчеркнул немецкий министр.

      Также, он призвал РФ обеспечить транзит газа по территории Украины после введения в действие газопровода.

      Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что немецкая сторона не считает проект "Северный поток-2" политическим. При этом Берлин настаивает на сохранении транзита газа через Украину – такое пообещала Россия.

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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