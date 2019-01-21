Будівництво "Північного потоку-2": у Німеччині зробили нову заяву

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер заявив, що уряд його країни немає правових підстав для втручання в будівництво "Північного потоку-2" та закликав не заважати його будівництву.

Про це він заявив в інтерв'ю, яке опубліковане на сайті газети Handelsblatt.

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Міністр зауважив, що не бачить особливих проблем у будівництві цього газопроводу з Росії через Північне море.

"Північний потік-2" – неправильний хлопчик для биття", – заявив Альтмаєр.

За його словами, газопровід вже прокладений "на багато кілометрів у морі".

Німеччина є правовою державою, в якому приватні інвестиції, як у випадку з "Північним потоком-2", здійснюються відповідно до правових критеріїв. Наприклад, для будівництва трубопроводу вже є необхідні дозволи з боку різних органів з різних країн, у тому числі з Німеччини. Крім того, будівництво вже далеко просунулася, в море прокладені кілометри труб. Федеральний уряд не втручатиметься в такий процес, оскільки для цього немає правової основи,

– наголосив німецький міністр.

Також, він закликав РФ забезпечити транзит газу по території України після введення в дію газопроводу.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що німецька сторона не вважає проект "Північний потік-2" політичним. При цьому Берлін наполягає на збереженні транзиту газу через Україну – таке пообіцяла Росія.