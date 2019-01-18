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      "Це не політичний проект": у Німеччині вірять обіцянкам Путіна щодо "Північного потоку-2"

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      У Німеччині не вважають "Північний потік-2" німецьким проектом
      У Німеччині не вважають "Північний потік-2" німецьким проектом / Фото з відкритих джерел

      Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас підкреслив, що німецька сторона не вважає проект "Північний потік-2" політичним. При цьому Берлін наполягає на збереженні транзиту газу через Україну – таке пообіцяла Росія.

      Про це він сказав на спільній прес-конференції з з головою МЗС України Павлом Клімкіним, пише "Інтерфакс".

      Читайте також: Путін заговорив про збереження транзиту газу через Україну попри "Північний потік-2"

      Німецький міністр зазначив, що до будівництва «Північного потоку-2» залучені компанії з різних країн.

      Ми не вважаємо ("Північний потік-2", – 24 канал) політичним проектом, до нього залучено багато європейських підприємства – не тільки з Німеччини, 
      – наголосив він.

      Маас також стверджує, що німецька сторона готова надати допомогу Україні шляхом створення газового консорціуму.

      "У нас зараз є шість фірм, які оголосили про готовність брати участь в консорціумі", – додав політик.

      При цьому голова німецького МЗС запевнив, що російська сторона запевнила у продовженні транзиту через Україну.

      До слова, зі свого боку, голова МЗС України заявив, що після побудови "Північного потоку-2" Росія організує серію провокацій, аби цілком припинити транзит газу через Україну. "Газпром" не буде дотримуватись європейських правил, таким чином посадивши Європу на"газову голку".

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини України Новини Росії Північний потік-2 Газ Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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