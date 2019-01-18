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      Клімкін анонсує серйозні провокації від Путіна через "Північний потік-2"

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      Клімкін розповів про можливі провокації від Путіна через "Північний потік-2"
      Клімкін розповів про можливі провокації від Путіна через "Північний потік-2" / фото з відкритих джерел

      Після побудови "Північного потоку-2" Росія організує серію провокацій, аби цілком припинити транзит газу через Україну. "Газпром" не буде дотримуватись європейських правил, таким чином посадивши Європу на"газову голку".

      Про це заявив голова МЗС України Павло Клімкін під час прес-конференції.

      Читайте також: Жодні санкції не зупинять: у Німеччині пояснили, чому "Північний потік-2" таки збудують

      Так, міністр вважає, що реалізація проекту дасть Росії змогу «вибити» газотранспортну систему України, а також створювати безпекові провокації.

      Якщо "Північний Потік" буде побудований, Росія зорганізує серію провокацій, і не тільки газових війн, для того, щоб припинити остаточно транзит через ГТС України,
      – наголосив він.

      Голова МЗС України наголосив, що під час тристоронніх газових переговорів у Брюсселі Україна буде наполягати на відповідності роботи української газотранспортної системи європейським правилам.

      При цьому він наголосив, що німецька позиція полягає у вилученні "Північного потоку" з європейських правил. За словами міністра, європейські правила «Газпрому» невигідні – навіть "взагалі неможливі".

      "Це буде тотальна маніпуляція, тому, або у нас всюди працюють європейські правила, або ми створюємо сірі і чорні зони, бо Росія буде безпеково захищати свою інфраструктуру і намагатися маніпулювати з тарифами і правилами, саджаючи Європу на цю газову голку", – заявив Клімкін.

      Нагадаємо, нещодавно очільник Кремля Володимир Путін заговорив про можливе збереження транзиту газу через Україну в разі реалізації "Північного потоку-2". Аби серед інших питань обговорити і це, російська делегація наступного тижня вирушить до Брюсселя. 

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Росії Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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