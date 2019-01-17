Путін заговорив про збереження транзиту газу через Україну попри "Північний потік-2"

Російська делегація наступного тижня вирушить до Брюсселя. Там на тристоронній зустрічі щодо газових питань обговорять також транзит газу через Україну в контексті будівництва «Північного потоку-2» та «Турецького потоку».

Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом Сербії Олександром Вучичом, пише "Інтерфакс".

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Так, керівництво російського "Газпрому" на наступному тижні буде в Брюсселі. Путін зазначає, що у планах – обговорення низки питань щодо подальшої співпраці.

До речі кажучи, в тому числі і транзит через Україну з урахуванням зростаючого обсягу поставок нашого природного газу в Європу,

– сказав очільник Кремля.

При цьому президент РФ стверджує, що у 2018 році такі поставки стали рекордними – понад 200 мільярдів кубометрів.

"Ми завантажимо не тільки обидва "Північних потоки", не тільки" Турецький "(потік, – 24 канал), але при такому обсязі поставок європейським споживачам зберігаються можливості транзиту (газу, – 24 канал) через Україну", – зазначив він.

До слова, попри заперечення з боку світової спільноти будівництво "Північного потоку-2" триває. Наприкінці грудня оператор проекту компанії Nord Stream 2 повідомив, що на сьогодні вже уклали близько 370 кілометрів скандального газопроводу, який постачатиме газ з Росії до Німеччини в обхід України.

Нагадаємо, посол США у Берліні Річард Гренелл розіслав листи електронною поштою німецьким компаніям, які беруть участь у проекті. Таким чином американський дипломат нагадав їм про ризик санкцій з боку США.

Раніше, 19 грудня, у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Турецький потік"?Газопровід замінив інший проект – "Південний потік", потужністю 63 мільярда кубометрів газу на рік. Росія відмовилась від останнього у 2014 році, бо з проекту вийшла Болгарія. Збитки "Газпрому" тоді склали кілька сотень мільйонів євро.



Через першу нитку "Турецького потоку" постачатимуть газ до Туреччини, через другу – до країн Південної та Південно-Східної Європи. З маршрутом ще не визначились, але наразі розглядають два варіанти: або через Болгарію до Сербії та Угорщини, або через Грецію до Південної Італії.



Зараз газ до Туреччини Росія частково постачає через "Блакитний потік" (16 мільярдів кубометрів газу на рік). Решта йде по Трансбалканського газопроводу через Україну, Румунію і Болгарію.



Раніше, від проекту "Турецький потік" відмовився Євросоюз.