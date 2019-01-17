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      Дипломат объяснил, почему Берлин не откажется от "Северного потока-2"

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      Глава Мюнхенской конференции объяснил, почему Берлин не откажется от "Северного потока-2"
      Глава Мюнхенской конференции объяснил, почему Берлин не откажется от "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

      Ситуация в Украине подтверждает, что проект газопровода "Северный поток-2" ничто иное, как политический проект. Однако останавливать его на этой стадии уже нецелесообразно.

      Об этом заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, пишет "Укринформ".

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      Он отметил, что последние события в Украине не позволяют назвать "Северный поток-2", драматически только чисто коммерческим проектом.

      Мы не можем не признать, что "Северный поток-2" высоко политический проект,
      – подчеркнул Ишингер.

      Однако дипломат считает, что отказываться от него – поздно. Неожиданное решение об остановке проекта якобы испортит имидж немецкой "надежной и последовательной" внешней политики.

      "Лияно я считаю, что отказываться от него (проекта – 24 Канал) сейчас, после 10 лет дискуссий, выполнения 90% работ, было бы плохой идеей", – заявил он.

      По словам Ишингера, теперь Берлин может заявить, что "энергетическая внешняя политика будет частью юрисдикции Еврокомиссии в области энергетики".

      Общая последовательная внешняя политика в отношении России не может исключать тему энергетики.

      Но сейчас сложилась такая ситуация, что нынешние правила и критерии позволяют говорить немецкому правительству, что то, что делают фирмы, не запрещено европейскими законами,
      – считает председатель Мюнхенской конференции.

      Напомним, посол США в Берлине Ричард Гренелл разослал письма по электронной почте немецким компаниям, которые участвуют в проекте. Таким образом американский дипломат напомнил им о риске санкций со стороны США.

      Ранее, 19 декабря, в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональда Трампа противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять постройке газопровода "Северный поток-2".

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Украина – Россия Новости России Новости политики Мюнхенская конференция Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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