"Загроза Східній Європі": прем'єр Польщі знову гостро розкритикував "Північний потік-2"

План з будівництва газопроводу "Північний потік-2", який Росія прокладає у Німеччину через Балтійське море в обхід України, загрожує всій Східній Європі.

Про це сказав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає "Польське радіо".

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Моравєцький відповів на слова міністра МЗС Німеччини Гайко Мааса, який напередодні заявив, що навіть можливі санкції США не зупинять будівництво газопроводу.

Моравецький попередив Берлін про наслідки такої позиції. За його словами, як у Європейській раді, так і в інших випадках, багато політиків переконані, що "Північний потік-2" – це "небезпечний проект, що може дестабілізувати ситуацію на Сході".

Польський прем'єр додав, що сумно розуміти, що Німеччина, яка є партнером Польщі в Євросоюзі, не бачить цих ризиків, які є очевидними для Варшави.

Моравецький раніше вже застерігав, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" ніщо не зупинить Росію від подальшої агресії в Україні.

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.