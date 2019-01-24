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      "Угроза Восточной Европе": премьер Польши вновь раскритиковал "Северный поток-2"

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      "Северный поток-2" угрожает всей Восточной Европе
      "Северный поток-2" угрожает всей Восточной Европе / Фото из открытых источников

      План по строительству газопровода "Северный поток-2", который Россия прокладывает в Германию через Балтийское море в обход Украины, угрожает всей Восточной Европе.

      Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает "Польское радио".

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      Моравецкий ответил на слова министра МИД Германии Гайко Мааса, который накануне заявил, что даже возможные санкции США не остановят строительство газопровода.

      Моравецкий предупредил Берлин о последствиях такой позиции. По его словам, как в Европейском совете, так и в других случаях, многие политики убеждены, что "Северный поток-2" – это "опасный проект, что может дестабилизировать ситуацию на Востоке".

      Польский премьер добавил, что грустно понимать, что Германия, которая является партнером Польши в Евросоюзе, не видит этих рисков, которые являются очевидными для Варшавы.

      Моравецкий ранее уже предупреждал, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Новости Польши Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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