Скандальний "Північний потік-2": у Берліні готові поговорити з США

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр заявив, що Німеччина хоче зробити крок назустріч США у ситуації з "Північним потоком-2". Берлін буде готовим до збільшення імпорту газу із США.

Про це повідомляє Handelsblatt.

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Німецький міністр зазначив, що "Росія була надійним партнером", однак скраплений природний газ із США зможе стати альтернативою.

Країна зацікавлена у дебатах, які стосуються безпеки поставок до Німеччини, сказав Альтмайер. Незважаючи на те, що Росія була надійним партнером у постачанні газу, СПГ може бути альтернативою, оскільки зростає попит. Тому він запросив американських експортерів СПГ на конференцію інвесторів у лютому, – пишуть автори матеріалу.

24 канал писав, що посол США у Німеччині Річард Гренелл відправив листи компаніям у ФРН, в яких пригрозив можливістю санкцій з боку Вашингтона через підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Натомість німецький міністр економіки відповів, що "владнає це".

"Це питання, чи можна довіряти інвестиціям у Німеччині", – додав він.

До слова, нещодавно міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер заявив, що уряд його країни не має правових підстав для втручання в будівництво "Північного потоку-2" та закликав не заважати його будівництву.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.