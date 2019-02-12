"Провальный проект": Польша и США сделали важное заявление относительно "Северного потока-2"

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Польши Яцек Чапутович сделали совместное заявление. Они разделяют негативное отношение к "Северному потоку-2".

Страны не поддерживают строительство российского газопровода "Северный поток-2", пишет Рolskie radio.

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На совместной пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Польши Яцек Чапутович заявили, что "Северный поток-2" вредит энергетической безопасности Европы.

Мы считаем его провальным проектом, даже вредным для энергетической безопасности на континенте,

– подчеркнул Чапутович.

Майкл Помпео добавил, что трубопровод укрепит российское влияние в Европе и сделает другие европейские страны зависят от российских поставок газа.

В МИД России пригрозили Евросоюзу трудностями с газом, если они будут противиться "Северному потоку-2".

Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.