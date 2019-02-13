В ЕС определились с судьбой "Северного потока-2"

Представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в Страсбурге согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС. Согласно им, все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Берлин, это не касается только той части, которая пролегает в территориальных водах Германии.

Целью поправок является совершенствование существующей газовой директивы, говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Поправки должны обеспечить применение принципа энергетического законодательства ко всем газопроводам из третьих стран. Этот принцип предусматривает доступ третьих сторон, регулирование тарифов, разделение собственности и прозрачность.

Это важный шаг к хорошо функционирующему, прозрачному и конкурентоспособному внутреннему газовому рынку ЕС, где все поставщики действуют согласно правилам ЕС,

– говорится в сообщении.

В Еврокомиссии отмечают, что положение газовой директивы будут применяться на территории ЕС (суша и море – 24 канал) и обеспечивать эффективный надзор за применением правил внутреннего рынка ЕС со стороны национальных органов. Кроме того, новые правила повысят конкуренцию между поставщиками газа и увеличат энергетическую безопасность во всем ЕС.

Обновленную газовую директиву должны перевести на языки государств-членов ЕС. После этого ее должны утвердить Европарламент и Совет ЕС, а с национальным законодательством государств-членов она должна быть интегрирована в течение 9 месяцев после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Отметим, что "зеленый свет" переговорам об изменении газовой директивы дали на прошлой неделе. Тогда в проект внесли немецко-французскую поправку, ограничивающую применение права ЕС к газопроводам на морях.

Газовой директиве ЕС будет подчиняться только та часть "Северного потока-2", которая будет проходить в территориальных водах Германии. Части газопровода за пределами вод Германии будет подчиняться правилам международного соглашения, заключенного между Берлином и Москвой. Теоретически же весь газопровод должен подчиняться правилам ЕС, однако государства-члены были вынуждены согласиться на французско-немецкую поправку.

Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.