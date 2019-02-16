"Нам потрібно більше газу": Меркель підтримала "Північний потік-2" і згадала про Україну

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала "Північний потік-2". Вона пообіцяла, що збереже транзит газу через Україну.

Меркель заявила, що "Північний потік-2" не вирішує проблему диверсифікації постачальників газу для Німеччини, пише "Європейська правда".

Читайте також: "Провальний проект": Польща і США зробили важливу заяву щодо "Північного потоку-2"

Ангела Меркель сказала, що "російський газ залишається російським незалежно від того, як він надходить – через Балтійське море чи через Україну". Меркель наголосила, що навіть після побудови нової гілки "Північного потоку-2" Німеччина продовжить шукати нові джерела постачання.

Ми вже маємо термінали скрапленого газу. Звичайно, ми будемо отримувати газ також із США,

– пояснила канцлерка.

Однак, вона висловила впевненість, що запуск "Північного потоку-2" не перерве транзит газу через Україну.

Україна має лишитися транзитною державою. Інші газопроводи, "Ямал" і так далі, повинні продовжувати існувати,

– заявила Меркель.

Свою впевненість канцлера пояснила тим, що Німеччина має намір збільшити споживання газу. Все через відмову від атомної енергії. "Нам потрібно все більше газу", – додала Ангела Меркель.

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.