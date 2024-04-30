В министерстве назвали 6 распространенных тезисов и ответили на них одной публикацией. Прежде всего МИД отрицает, что решение лишило доступа к консульским услугам абсолютно всех мужчин за рубежом.

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Кому недоступны консульские услуги за рубежом

Согласно заявлению МИД, решение касается только мужчин призывного возраста, которые находятся за границей. Более того, прием новых заявлений остановили лишь на ограниченный период времени.

После завершения этого периода, прием заявлений продолжится. Мужчины призывного возраста, которые уточнили свои данные в соответствии с требованиями законодательства, смогут подать заявления на получение консульских услуг, получить свой слот в электронной очереди и попасть на прием в консульство,

– сказали в МИД.

В ведомстве также заявили, что после 23 апреля зарубежные дипломатические учреждения Украины "фиксируют уменьшение количества новых заявлений на уровне от 20% до 25%, что свидетельствует о том, что речь идет лишь о временной технической паузе для определенной категории граждан Украины, а не всех мужчин или всех украинцев".

Во время технической паузы в приеме новых заявлений государственные учреждения дорабатывают механизмы военно-учетной работы для учета норм нового закона. Механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин призывного возраста, которые временно находятся за рубежом, пока определяется среди доступных вариантов и согласовывается причастными государственными органами,

– говорится в сообщении.

В министерстве пообещали обнародовать подробные разъяснения, как только эта межведомственная работа будет завершена.

Консульская опека за рубежом в случае чрезвычайных ситуаций

МИД подчеркнул, что решение о временной остановке консульских услуг никоим образом не касается предоставления экстренной консульской помощи гражданам Украины в случае чрезвычайных ситуаций (ДТП, задержания, стихийные бедствия и т.д.).

В таких случаях консульские работники предоставляют в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме всем гражданам Украины, женщинам и мужчинам любого возраста и безотносительно к их статусу относительно военной службы или других особенностей. Украинские консулы работают 24/7, чтобы ни один гражданин, которого постигла беда за рубежом, не остался без помощи. Призываем обращаться в таких случаях по телефонам "горячих линий",

– заявили в ведомстве.

Справка. Горячие линии МИД на случай чрезвычайных ситуаций – по ссылке.

Действительно ли это решение неконституционное

Также в сети ходят разговоры о том, что это решение неконституционное, поскольку закон о мобилизации еще не вступил в силу. Однако в МИД отметили, что это временные меры – "техническая пауза".

Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом была и остается приоритетом МИД. Техническая пауза в приеме новых заявлений от мужчин призывного возраста обусловлена необходимостью подготовки к вступлению в действие новых правил предоставления консульских услуг для этой категории граждан в связи со вступлением в действие нового закона о мобилизации. Речь идет не о прекращении предоставления услуг как таковых, а лишь о временном приостановлении приема новых заявлений на получение консульских услуг,

– говорится в публикации.

Ведомство добавило, что это решение было вынужденным и объяснили – дело в том, что срок рассмотрения заявлений от 23 апреля мог бы превышать срок вступления в действие нового законодательства.

Цель – обеспечить эффективное и организованное предоставление услуг всем категориям граждан в условиях изменений в законодательной базе. Срок приостановления приема новых заявлений продиктован временем, который необходим для внесения технических изменений в алгоритмы работы информационно-коммуникационных систем, которые используются для выполнения соответствующих консульских функций, а также актуализации подзаконных нормативных актов после принятия нового закона,

– добавили в МИД.

МИД отрицает, что остановило предоставление консульских услуг всем мужчинам призывного возраста

В пресс-службе МИД сообщили, что все заявления на получение консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года в зарубежных дипломатических учреждениях, рассматриваются и обрабатываются "в полном объеме, в том числе поданные до этой даты заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу".

Ведомство заверило, что заявления, которые уже были в работе, продолжили обрабатываться. Временно приостановлен только прием новых заявлений.

Министерство сделает равные условия для мужчин в Украине и за рубежом

МИД заявил, что после вступления в действие новых механизмов каждый мужчина призывного возраста, который временно находится за рубежом, будет иметь возможность уточнить свои учетные данные, в частности дистанционно через электронный кабинет.

Если человек уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение, в соответствии с требованиями законодательства, консульских услуг, он будет иметь такую возможность. Это равные условия и отношение государства к мужчинам в Украине и за рубежом,

– сказали в ведомстве.

Кроме того, МИД сообщил, что работает над пакетом модернизации предоставления консульских услуг для граждан Украины. Он упростит доступ к консульскому обслуживанию, сократит время процедур и позволит решить ряд проблем, связанных с повышенным спросом вследствие увеличения количества граждан за рубежом с 2022 года.

Действительно ли это решение нарушает международные конвенции по защите прав человека

Министерство иностранных дел Украины заверило, что "ни о каком нарушении прав человека в этом случае не может идти речь, ведь каждое государство обновляет и уточняет свое законодательство, что иногда требует внесения изменений в порядок функционирования зарубежных дипломатических учреждений и предоставления консульских услуг".

Украинское министерство в очередной раз подчеркнуло, что остановка предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста – временная.