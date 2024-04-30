У міністерстві назвали 6 поширених тезисів й відповіли на них однією публікацією. Передусім МЗС заперечило, що рішення позбавило доступу до консульських послуг абсолютно всіх чоловіків за кордоном.

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Кому недоступні консульські послуги за кордоном

Згідно з заявою МЗС, рішення стосується лише чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Ба більше, прийом нових заяв зупинили лише на обмежений період часу.

Після завершення цього періоду, прийом заяв продовжиться. Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та попасти на прийом до консульства,

– сказали в МЗС.