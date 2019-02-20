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      "Времена, когда россияне диктовали полякам, что им делать–прошли":Польша строит канал в обход РФ

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      "Времена, когда россияне диктовали полякам, что им делать – прошли": Польша строит канал в обход РФ
      "Времена, когда россияне диктовали полякам, что им делать – прошли": Польша строит канал в обход РФ / Фото з відкритих джерел

      Польские власти сообщили о начале строительства канала через Вислинскую косу. Он должен соединить Балтийское море с Вислинским заливом. Канал позволит судам длиной до 100 метров заходить в польский порт Эльблонг, минуя территориальные воды России.

      Европейская комиссия в очередной раз обратилась к Польше с требованием предоставить детальную информацию о строительстве канала через Вислинскую косу и настаивает на проведении срочной встречи с представителями польских властей, пишет "Польское радио".

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      Комиссия жалуется, что Польша начала строить канал якобы без экологических разрешений.Брюссель сомневается, что судоходный канал, как уверяет польские власти, не окажет значительного влияния на охранные участки Natura 2000.

      польща
      Польша строит канал в обход РФ

      В Еврокомиссии также обратили внимание на различные обоснования по построению канала через Вислинскую косу. Сначала Польша объясняла это социально-экономическими соображениями, а затем – гарантиями государственной безопасности.

      Что думает об этом Россия? Россия заявляет, что решение польского правительства построить канал политическое. Оно грозит экологии и экономике региона. Однако, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский не поддерживает заявления России.

      Строительство судоходного канала покажет, что времена, когда россияне диктовали полякам, что им можно делать на польской территории, а что нет, завершились,
      – подчеркнул он.

      Проект планируют завершить до 2022 года.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости Польши Водный транспорт Евросоюз Новости политики
      Источник: 24 Канал
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