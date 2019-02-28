Дуда: Имперская политика России является главной угрозой для Европы

Девять стран Центральной Европы договорились, что наибольшую угрозу для безопасности региона являются Россия и ее неоимперская политика. Это произошло в Словакии во время саммита "Бухарестской девятки" в четверг, 28 февраля.

Об этом рассказал президент Польши Дуда на пресс-конференции в словацком Кошице, сообщает "Радио Польша".

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На саммите "Бухарестской девятки" обсуждали, что безопасности восточного фланга НАТО угрожает агрессия России в Украине. Беспокойство также вызывает расширение военного присутствия США в регионе, что возмущает Россию. Кроме этого лидеры стран посвятили внимание противодействия гибридным угрозам.

Что такое "Бухарестская девятка"?

Это Румыния, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. Президенты стран договорились о создании такого формата встреч в Варшаве, столице Польши в 2014 году. Первый саммит провели в 2015 году. Поводом создания было 10- и 15-летие вхождения стран в НАТО, а причиной – ухудшение ситуации в регионе из-за аннексии Россией Крыма.

Страны пришли к выводу, что Североатлантический альянс должен укрепить свое присутствие в регионе Черного моря, чтобы продемонстрировать готовность к защите от потенциального агрессора.

Во встрече, кроме президентов стран-членов Б9, участвовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Поводом для саммита было 70-летие создания НАТО, а также 20 и 15 годовщины присоединения стран Б9 в НАТО и ЕС.



Встреча президентов стран "Бухарестской девятки"

К слову, в 2015 году на аналогичной встрече в Бухаресте, столице Румынии, государства подписали декларацию об объединении усилий с целью обеспечения при необходимости "сильного, надежного и устойчивого военного присутствия" НАТО в регионе.