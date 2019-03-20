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      Працівникам Russia Today заборонили критикувати канал 20 років після звільнення

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      Russia Today налічує у всьому світі близько 2000 співробітників
      Russia Today налічує у всьому світі близько 2000 співробітників / Фото із відкритих джерел

      Співробітників телеканалу Russia Today змушують підписувати "угоду про нерозголошення конфіденційної інформації", яка діє не лише впродовж роботи, а й ще 20 років після звільнення.

      За порушення правил співробітникам Russia Today доведеться заплатити каналу компенсацію у розмірі п'яти мільйонів рублів, зазначили у Znak.

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      У виданні також запевнили, що мають у своєму розпорядженні документ, який це підтверджує – угоду з підписом гендиректора автономної некомерційної організації "ТВ-Новости", яка є керуючою компанією російського телеканалу.

      Під конфіденційною інформацією мається на увазі інформація про структуру організації "ТВ-Новости", способи, стиль та методи її роботи, зокрема про зміст робочих нарад та умови укладених договорів, пояснили у Znak.

      Навіть ненавмисна дія працівника, яка призвела до ознайомлення з конфіденційною інформацією хоча б однієї сторонньої особи, вважатиметься розголошенням цієї інформації. До способів розголошення також зараховують інтерв'ю, публічні виступи, листування електронною поштою, повідомлення в блогах та навіть в особистих бесідах.

      За даними джерела видання Znak, відмовитися від підписання даної угоди не можна. Видання звернулося до прес-служби Russia Today за коментарем, однак на момент публікації матеріалу отримати його не вдалося.

      Що відомо про Russia Today?Російська державна телевізійна компанія, орієнтована на закордонну аудиторію. Існує з 2005 року, фінансується урядом Росії, центральний офіс розташований у Москві. Веде мовлення англійською, арабською, іспанською, російською та німецькою мовою. Часто звинувачується в систематичній пропаганді.

      Критика телеканалу

      Держсекретар США Джон Керрі: "По суті, це (телеканал Russia Today – ред. 24 канал) – рупор пропаганди, який організували для розповсюдження фантазій Путіна. Цьому завданню вони присвячують майже увесь ефірний час. Їх мета — вести пропаганду і спотворювати те, що відбувається або не відбувається в Україні."

      Міністр закордонних справ Великої Британії у 2014-2016 роках Філіп Хеммонд: "Росія повністю реорганізувала свої засоби інформації та витрачає величезні гроші для цього. Особливо на англомовному телеканалі Russia Today – щоб переконати Захід у тому, що російська точка зору має переконливість." 

      Колишній посол США в Білорусі та Грузії Кеннет Яловіц: "Російський канал Russia Today присутній і у Вашингтоні. Від них виходить така суміш брехні, напівправди і підтасувань, що з цим досить складно справлятися: це просто якийсь потік негативу, часто настільки фальшивого, що важко виступати проти цього з якимись аргументами."

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Російська пропаганда ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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