Работникам Russia Today запретили критиковать канал 20 лет после увольнения

Телеканала Russia Today заставляет своих сотрудников подписывать "соглашение о неразглашении конфиденциальной информации", которое действует не только на протяжении работы, но и еще 20 лет после увольнения.

За нарушение правил сотрудникам Russia Today придется заплатить каналу компенсацию в размере пяти миллионов рублей, отметили в Znak.

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В издании также заверили, что имеют в своем распоряжении документ, который это подтверждает – соглашение с подписью гендиректора автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости", которая является управляющей компанией российского телеканала.

Под конфиденциальной информацией понимается информация о структуре организации "ТВ-Новости", способы, стиль и методы ее работы, в частности о содержании рабочих совещаний и условия заключенных договоров, пояснили в Znak.

Даже непреднамеренное действие работника, которое привело к ознакомлению с конфиденциальной информацией хотя бы одного постороннего лица, будет считаться разглашением этой информации. К способам разглашения также относят интервью, публичные выступления, переписка по электронной почте, сообщения в блогах и даже в личных беседах.

По данным источника издания Znak, отказаться от подписания данного соглашения нельзя. Издание обратилось в пресс-службу Russia Today за комментарием, однако на момент публикации материала получить не удалось.

Что известно о Russia Today?

Российская государственная телевизионная компания, ориентированная на зарубежную аудиторию. Существует с 2005 года, финансируется правительством России, центральный офис расположен в Москве. Вещает на английском, арабском, испанском, русском и немецком языке. Часто обвиняется в систематической пропаганде.

Критика телеканала

Госсекретарь США Джон Керри: "По сути, это (телеканал Russia Today – ред. 24 канал) – рупор пропаганды, который организовали для распространения фантазий Путина. Этой задаче они посвящают почти все эфирное время. Их цель - вести пропаганду и искажать происходящее или не происходящее в Украине."

Министр иностранных дел Великобритании в 2014-2016 годах Филипп Хэммонд: "Россия полностью реорганизовала свои средства информации и тратит огромные деньги для этого. Особенно на англоязычном телеканале Russia Today – чтобы убедить Запад в том, что российская точка зрения имеет убедительность."

Бывший посол США в Беларуси и Грузии Кеннет Яловиц: "российский канал Russia Today присутствует и в Вашингтоне. От них исходит такая смесь лжи, полуправды и подтасовок, что с этим достаточно сложно справляться: это просто какой-то поток негатива, часто настолько фальшивого, что трудно выступать против этого с какими-то аргументами."