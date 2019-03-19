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      В Европе работает сеть российских хакеров с дипломатическим прикрытием, – СМИ

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      Чешские журналисты разоблачили сеть российских хакеров с дипломатическим прикрытием
      Чешские журналисты разоблачили сеть российских хакеров с дипломатическим прикрытием / Иллюстративное фото

      К хакерской сети, которую обнаружили расследователи журнала Respekt в Чехии, были привлечены не только бывшие граждане России, что получили чешское гражданство, но и действующие российские дипломаты. Журналисты подозревают, что сеть не ограничивалась деятельностью в Чехии, а является частью международного хакерского синдиката.

      Respekt опубликовал материал "Чешские граждане на службе ФСБ" 16 марта 2019 года. В нем говорится о группе хакеров, которые работали под прикрытием частных IT-компаний. Причем компьютеры для их незаконной деятельности привезли на территорию Чехии автомобилями с российскими дипломатическими номерами.

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      Автор расследования Ондржей Кундра убежден, что группа, которая действует в Чешской Республике – часть международной хакерской синдиката, ячейки которого координируют свои атаки. "Группы российских шпионов базируются в странах ЕС и имеют какую-то цель. Однако мы не знаем, над какой конкретной операцией они работают", – отмечает Кундра.

      К сожалению, пока замкнутый круг не позволяет связать руки этим хакерам: чешские правоохранители не могут расследовать это дело без действительно веских обвинений в совершении преступной деятельности, чешская разведка не комментирует данные журналистов, а журналисты не раскрывают информаторов.

      Кундра
      Ондржей Кундра, автор нашумевшего журналистского расследования о российских шпионов в Европе

      К слову, в декабре 2018 года президент Чехии Милош Земан критиковал чешскую контрразведку за якобы бездоказательные заявления о присутствии в стране большого количества российских и китайских шпионов. В ответ на это руководитель ведомства Михал Коуделка заявил, что только за пять лет его служба выявила "десятки российских и китайских шпионов", или не впустил их в страну, или заставив по договоренности уехать "без лишнего шума".

      Обратите внимание: Посольство РФ в Чехии сдает в аренду квартиры, предоставленные российским дипломатам

      Сколько россиян живет в Чехии? С 1993 года гражданство Чешской Республики получили 4 тысячи 764 россияне с тенденцией к росту в последние годы. Всего по состоянию на 1 января 2019 года в Чехии проживало 38 тысяч 223 граждане России.

      НЕДАВНИЕ СКАНДАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С РУССКИМИ ШПИОНАМИ
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      Теги: Российская пропаганда Чехия Новости России
      Источник: 24 Канал
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