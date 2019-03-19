В Европе работает сеть российских хакеров с дипломатическим прикрытием, – СМИ

К хакерской сети, которую обнаружили расследователи журнала Respekt в Чехии, были привлечены не только бывшие граждане России, что получили чешское гражданство, но и действующие российские дипломаты. Журналисты подозревают, что сеть не ограничивалась деятельностью в Чехии, а является частью международного хакерского синдиката.

Respekt опубликовал материал "Чешские граждане на службе ФСБ" 16 марта 2019 года. В нем говорится о группе хакеров, которые работали под прикрытием частных IT-компаний. Причем компьютеры для их незаконной деятельности привезли на территорию Чехии автомобилями с российскими дипломатическими номерами.

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Автор расследования Ондржей Кундра убежден, что группа, которая действует в Чешской Республике – часть международной хакерской синдиката, ячейки которого координируют свои атаки. "Группы российских шпионов базируются в странах ЕС и имеют какую-то цель. Однако мы не знаем, над какой конкретной операцией они работают", – отмечает Кундра.

К сожалению, пока замкнутый круг не позволяет связать руки этим хакерам: чешские правоохранители не могут расследовать это дело без действительно веских обвинений в совершении преступной деятельности, чешская разведка не комментирует данные журналистов, а журналисты не раскрывают информаторов.



Ондржей Кундра, автор нашумевшего журналистского расследования о российских шпионов в Европе

К слову, в декабре 2018 года президент Чехии Милош Земан критиковал чешскую контрразведку за якобы бездоказательные заявления о присутствии в стране большого количества российских и китайских шпионов. В ответ на это руководитель ведомства Михал Коуделка заявил, что только за пять лет его служба выявила "десятки российских и китайских шпионов", или не впустил их в страну, или заставив по договоренности уехать "без лишнего шума".

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Сколько россиян живет в Чехии? С 1993 года гражданство Чешской Республики получили 4 тысячи 764 россияне с тенденцией к росту в последние годы. Всего по состоянию на 1 января 2019 года в Чехии проживало 38 тысяч 223 граждане России.