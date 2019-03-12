СБУ разоблачила группу российских шпионов, которые распространяли фейковую информацию в социальных сетях. В частности, их деятельность была направлена на подрыв авторитета высшего военного руководства Украины.

По словам корреспондента 24 канала, во время брифинга 12 марта руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко рассказал о разоблачении пророссийской группы "Сапфир".

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Группировка работала на неподконтрольной Украине территории. Участники распространяли фейковую информацию в социальных сетях, которая подрывала дух военных, призывала к протестам и разжигала межконфессиональную рознь. За время работы членов "Сапфира" было распространено 12 тысяч неправдивой информации.

Группировка состояла из около 50 участников. СБУ задержала пока четырех из них, это российские шпионы, которые отчитывались о своей работе перед штабом Вооруженных сил РФ. Сейчас деятельность этой группировки прекращена.

По факту деятельности группы "Сапфир" задержанным объявлено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Почему российская пропаганда в Интернете стала глобальной угрозой и как с этим бороться – читайте в материале 24 канала.