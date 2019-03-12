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      СБУ викрила групу російських шпигунів

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      СБУ викрила групу російських шпигунів, які розповсюджували фейкову інформацію у соціальних мережах. Зокрема, їхня діяльність була спрямована на підрив авторитету вищого військового керівництва України.

      За словами кореспонденти 24 каналу, під час брифінгу 12 березня керівник військової контррозвідки СБУ Сергій Левченко розповів про викриття проросійської групи "Сапфір". 

      Читайте також: У Москві вільного інтернету вимагали понад 15 тисяч людей, є затримані: фото

      Угрупування працювало на непідконтрольній Україні території. Учасники поширювали фейкову інформацію у соціальних мережах, яка підривала дух військових, закликала до протестів та розпалювала міжконфесійну ворожнечу. За час роботи членів "Сапфіру" було поширено 12 тисяч неправдивої інформації. 

      Угрупування складалось з близько 50 учасників. СБУ затримала наразі чотирьох з них, це російські шпигуни, які звітували про свою роботу перед штабом Збройних сил РФ. Нині діяльність цього угрупування припинена. 

      За фактом діяльності групи "Сапфір" затриманим оголошено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

      Чому російська пропаганда в Інтернеті стала глобальною загрозою та як із цим боротись – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Російська пропаганда Новини Росії Україна – Росія СБУ
      Джерело: 24 канал
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