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      У Росії на мітингах за свободу інтернету поліція запанікувала через повітряні кульки: фото

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      У Росії мітингують за свободу інтернету: поліція вилучає плакати і повітряні кульки
      У Росії мітингують за свободу інтернету: поліція вилучає плакати і повітряні кульки / Twitter Mikhail Svetov

      У трьох містах Росії активісти зібралися на мітинги за свободу інтернету і проти ухвалення Держдумою закону про ізоляцію його російського сегмента мережі. Усі акції узгоджені з владою, проте поліція все одно прийшла – відбирають у мітингарів плакати та повітряні кульки.

      Мітинги заплановані у Хабаровську, Воронежі та Москві, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Зокрема, у Хабаровську до акції 10 березня приєднались кілька десятків людей, жодних конфліктів не було. 

      У столиці Росії акцію організовують активісти незареєстрованої Лібертаріанської партії минулого року вони провели великий мітинг на захист месенджера Telegram.

      Ми є частиною цивілізованого світу. Але путінська влада робить все, щоб ми продовжували відставати від Заходу. Павутина цензури все далі обплітає наше життя. Ми проти ухвалення закону про ізоляцію Росії від міжнародної мережі і вимагаємо вільного інтернету,
      – йдеться у заяві організаторів.

      Активіст Михайло Свєтов повідомив, що співробітники поліції вилучили банери, задник сцени мітингу та повітряні кульки. За словами активіста, російські правоохоронці назвали повітряні кульки "безпілотними літальними апаратами, на які потрібно мати ліцензію".


      У Росії мітингують за свободу інтернету: Джерело/ Twitter Mikhail Svetov


      Поліція вилучає плакати та повітряні кульки/ Джерело: Twitter Mikhail Svetov


      Мітинг узгоджений із владою/ Джерело: Twitter Mikhail Svetov

      Також учасники акції заявляють про затримання. Однак офіційного підтвердження цьому немає. Поліція Москви ситуацію наразі не коментувала.

      Куди може подітися свобода російського інтернету?12 лютого 2019 Держдума Росії прийняла в першому читанні закон, який передбачає технічну можливість ізоляції російського сегмента інтернету.  Серед авторів – глава комітету Ради Федерації Андрій Клішас і депутат Держдуми Андрій Луговий. Автори пропонують створити технічну можливість російському сегменту мережі працювати автономно від решти інтернету. Вони стверджують, що це необхідно у зв'язку з небезпекою масштабних кібератак з боку країн Заходу, і рунет буде відключений від світової Мережі тільки у надзвичайних ситуаціях.

      За прийняття документа проголосували 334 депутати, 47 висловилися проти. На ізоляцію інтернету буде потрібно 20 мільярдів рублів. Активісти побоюються, що прийняття закону рано чи пізно призведе до того, що він буде застосований на практиці.

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      Теги: Новини України Протести Новини політики Новини Росії Російська пропаганда Інтернет Цензура Москва
      Джерело: 24 Канал
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