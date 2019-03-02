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      "Крим – не мій, Путін – терорист": з’явились фото протестів у Санкт-Петербурзі

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      Активісти у Санкт-Петербурзі провели акцію проти анексії півострова
      Активісти у Санкт-Петербурзі провели акцію проти анексії півострова / Ольга Смирнова

      У Санкт-Петербурзі на Невському проспекті увечері 1 березня пройшли поодинокі пікети на підтримку територіальної цілісності України. Таким чином російські активісти доєдналися до акцій, що відбулися у низці країн в п'яту річницю незаконної анексії Криму.

      Таким чином активісти продовжили участь у всесвітньому флешмобі "Крим – це Україна!", написала активістка Ольга Смирнова на своїй сторінці у Facebook.

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      Учасники прийшли із плакатами "Крим – не мій! Крим – це Україна" і "Путін – міжнародний терорист".

      Лише темою анексії Криму протестувальники не обмежились вони також засудили війну на Донбасі.

      Ми продовжили участь у всесвітньому флешмобі "Крим – це Україна!", Який триватиме до 16 березня, висловивши таким чином своє ставлення до окупації територій України, але цим не обмежилися: частина плакатів була присвячена антивоєнної темі,
      – написала Смирнова.

      Активісти повідомляють, що обійшлось без пригод та затримань. Єдиний інцидент – напад неадекватного перехожого, який спробував вирвати прапор України з рук учасника акції.


      Акція на підтримку України у Санкт-Петербурзі/ Джерело: Фейсбук Ольги Смирнової


      Формат акції – одиночні пікети/ Джерело: Фейсбук Ольги Смирнової


      Серед плакатів є навіть написані українською/ Джерело: Фейсбук Ольги Смирнової


      На акції обійшлося без затримань/ Джерело: Фейсбук Ольги Смирнової

      Чому росіяни протестують "по черзі"?У Росії як єдиний різновид публічної акції, яка не вимагає узгодження з владою, дозволений одиничний пікет. Учасники таких заходів, щоб уникнути звинувачень у "масовій акції", не стали розтягуватися вздовж проспекту на достатній відстані одне від одного. Активісти змінюють одне одного з різними плакатами в одному місці.

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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Протести Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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