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      Ніякого захоплення немає, – у Росії зухвало відповіли на вимогу США повернути Крим

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      У Росії заявили, що Україна "фактично визнала кримчан росіянами"
      У Росії заявили, що Україна "фактично визнала кримчан росіянами" / Фото з відкритих джерел

      Посольство Росії в США стверджує, що ніякого захоплення Криму не було, а у 2014 році його жителі просто хотіли уникнути "насильницької бандеризації". А ще Україна нібито "визнала кримчан росіянами", бо нібито "позбавила" жителів окупованого півострова води та електрики.

      І традиційно – у всьому звинувачують США, йдеться у відповіді прсоійського відомства на заяву держсекретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео щодо Криму.

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      Помпео у 5 річницю окупації півострова заявив, що світ не забув агресії Кремля в Україні – міжнародна спільнота не буде миритись з окупацією Криму. США закликали повернути Крим Україні та негайно відпустити усіх незаконно захоплених громадян України.

      Нічого нового ми не почули. Суцільні безпідставні звинувачення, орієнтовані на тих, хто не має змоги дізнатися думку самих кримчан про події п'ятирічної давності,
      – відповіло російське посольство.

      У Росії переконані, що Вашингтон намагається таким чином приховати свою "вирішальну роль у поваленні законно обраного президента України".

      "Воно супроводжувалося досі нерозслідуваними кривавими злочинами і призвело до внутрішнього конфлікту на сході", – заявляють російські дипломати.

      Росія традиційно наполягає, що захоплення Криму з порушенням міжнародного права не було – нібито в 2014 році жителі Криму просто "вирішили не брати участь у проекті будівництва антиросійського держави".

      Єдиним способом уникнути насильницької бандеризації (впровадження ідеології поплічників нацистів) стало повернення до складу Росії на основі закріпленого в статуті ООН права на самовизначення,
      – повторюють російські пропагандисти.

      А ще тепер вони заявляють, що «нова влада України і Захід фактично визнали кримчан росіянами».

      "Як інакше пояснити, що київський режим позбавив жителів півострова води й електрики? До власних громадян так не ставляться", – заявляє російське посольство.

      У відомстві також впевнені, що "Вашингтон і Брюссель також ввели цілу низку колективних санкцій проти кримчан, репресувавши за їхній вільний вибір".

      "Більш абсурдної вимоги до Росії, ніж видати кримчан на масову розправу, Вашингтон, мабуть, придумати не може", – заявляє посольство Росії у США.

      Зазначимо, група сенаторів США представила 13 лютого законопроект, який передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Це санкції у відповідь на російське втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном, а також – за агресію в Україні

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Новини США Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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