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      Світ не забув цинічної брехні, – Помпео про Росію та окупований Крим

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      Помпео закликав Росію повернути Україні Крим
      Помпео закликав Росію повернути Україні Крим / Фото з відкритих джерел

      Світ не забув агресії Кремля в Україні – міжнародна спільнота не буде миритись з окупацією Криму. Росія повинна негайно відпустити усіх незаконно захоплених громадян України.

      Крим – це Україна і він має залишатись під контролем України, наголосив держсекретар США Майк Помпео у своїй офіційній заяві.

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      Так, Сполучені Штати підтвердили свою "незмінну позицію" щодо агресії Росії у річницю захоплення Криму – 27 лютого виповнилось рівно 5 років.

      Світ не забув цинічну брехню, до якої вдавалась Росія, щоб виправдати свою агресію і замаскувати спробу анексії української території. Поважні країни не мають миритись з використанням сили Росією проти мирного сусіда,
      – йдеться в заяві.

      При цьому держсекретар Майк Помпео закликав Росію відпустити українців, ув'язнених за мирний опір. США надзвичайно стурбовані погіршенням репресій з боку російського окупаційного режиму в Криму.

      Помпео зазначає, що окупаційна влада на українському півострові вдавалась до зловживань протягом п'яти років. Аби знищити опозицію, Росія довільно затримувала і несправедливо засуджувала осіб за мирну опозицію до окупації

      "Сполучені Штати закликають Росію відпустити всіх українців, включаючи членів кримськотатарської спільноти, яких вона ув'язнила через їх мирний опір. Серед них – Олек Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Руслан Зейтуллаєв і біля 70 інших", – заявив Помпео.

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      У Держдепі нагадали, що згідно до Декларації від 25 липня 2018 року, США підтверджують свою незгоду визнавати запити Кремля на суверенну владу над Кримом. Також США ще раз наголосили на своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Анексія Криму Україна – Росія Новини Криму Новини Росії Майк Помпео
      Джерело: 24 Канал
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