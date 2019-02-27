Мир не забыл циничной лжи, – Помпео о России и оккупированном Крыме

Мир не забыл агрессии Кремля в Украине – международное сообщество не будет мириться с оккупацией Крыма. Россия должна немедленно отпустить всех незаконно захваченных граждан Украины.

Крым – это Украина и он должен оставаться под контролем Украины, подчеркнул госсекретарь США Майк Помпео в своем официальном заявлении.

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Так, Соединенные Штаты подтвердили свою "неизменную позицию" относительно агрессии России в годовщину захвата Крыма – 27 февраля исполнилось ровно 5 лет.

Мир не забыл циничную ложь, к которой прибегала Россия, чтобы оправдать свою агрессию и замаскировать попытку аннексии украинской территории. Уважаемые страны не должны мириться с использованием силы Россией против мирного соседа,

– говорится в заявлении.

При этом госсекретарь Майк Помпео призвал Россию отпустить украинцев, заключенных за мирное сопротивление. США чрезвычайно обеспокоены ухудшением репрессий со стороны российского оккупационного режима в Крыму.

Помпео отмечает, что оккупационная власть на украинском полуострове прибегали к злоупотреблениям в течение пяти лет. Чтобы уничтожить оппозицию, Россия произвольно задерживала и несправедливо осуждала лиц за мирную оппозицию к оккупации

"Соединенные Штаты призывают Россию отпустить всех украинцев, включая членов крымскотатарской общины, которых она посадила за их мирное сопротивление. Среди них – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Руслан Зейтуллаев и около 70 других", – заявил Помпео.

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В Госдепе напомнили, что согласно Декларации от 25 июля 2018 года, США подтверждают свое несогласие признавать запросы Кремля на суверенную власть над Крымом. Также США еще раз подчеркнули свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.