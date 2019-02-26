Крым проснулся под триколором: крымчане вспомнили оккупацию полуострова

Ровно пять лет назад россияне захватили власть на полуострове. Журналисты 24 канала собрали воспоминания крымчан, которые видели события тех дней. Все для того, чтобы напомнить оккупантам, кто настоящие хозяева на этой земле.

26 февраля 2014 года. Во дворе крымского парламента с сине-желтыми флагами вышли на митинг более 20 тысяч украинцев. В противоположность им стояли несколько тысяч сепаратистов с триколорами в руках. Крымчанин Станислав Юрченко отметил, что это был самый большой митинг за всю историю Крыма.

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В тот день президиум Верховного Совета Крыма пытался собрать внеочередное заседание парламента, чтобы рассмотреть вопрос об отделении полуострова. Но крымскотатарские депутаты не допустили проведения сессии. Между тем, митингующим удалось вытеснить со двора парламента пророссийских ссыльных. К вечеру люди разошлись.

Мы шли оттуда с чувством, что мы достигли своей цели. Главная задача была не допустить проведения сессии, которая пыталась принять политическое обращение к руководству России,

– сказал заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз.



Митинг 26 февраля 2014 года в Симферополе

Однако после того, как демонстранты разошлись, российские спецназовцы ночью захватили здания парламента и Совета министров. Ахтем Чийгоз отметил, что оккупанты не выламывали двери, а просто зашли туда.

27 февраля 2014 года. Крым проснулся под триколором. Тогда предатели в захваченном парламенте назначили проведение псевдореферендума. Крымчанин Станислав Юрченко, который работал журналистом издания "Аргументы недели Крым", сообщил, что сразу же появилась цензура.

Когда везде появились российские флаги нам позвонили из центрального офиса и сказали, что мы уже в России. Никто в редакции, конечно же, не поверил, но они знали лучше,

– заявил Юрченко.

На полуострове появились так называемые зеленые человечки, а военная техника колоннами зашла на территорию Крыма. Крымские татары вышли на митинги. Однако это не помогло и уже менее, чем через месяц, 18 марта, Россия объявила Крым российским.



Путин подписал договор о принятии Крыма в состав РФ

Сначала оккупационная власть пыталась получить лояльность народа. Но после нескольких месяцев бесплодных попыток, Кремль решил применить другую тактику – террор. За пять лет оккупации Россия подняла сотни обысков и незаконных арестов. Только по официальным данным украинского МИД, за решеткой незаконно содержатся более 40 человек.

Несмотря на давление и изоляцию, в Крыму украинский звучит не только в подполье. На улицах городов уличные музыканты поют известные песни на украинском, и верят, что вскоре Россия вернет их дом.