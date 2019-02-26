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      Крим прокинувся під триколором: кримчани згадали окупацію півострова

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      Рівно п'ять років тому росіяни захопили владу на півострові. Журналісти 24 каналу зібрали спогади кримчан, які бачили події тих днів. Все для того, аби нагадати окупантам, хто справжні господарі на цій землі.

      26 лютого 2014 року. У дворі кримського парламенту з синьо-жовтими стягами вийшли на мітинг понад 20 тисяч українців. На противагу їм стояли кілька тисяч сепаратистів з триколорами в руках. Кримчанин Станіслав Юрченко зазначив, що це був найбільший мітинг за всю історію Криму.

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      У той день президія Верховної Ради Криму намагалася зібрати позачергове засідання парламенту, аби розглянути питання про від'єднання півострова. Але кримськотатарські депутати не допустили проведення сесії. Тим часом, мітингувальникам вдалося витіснити з двору парламенту проросійських засланців. Надвечір люди розійшлися. 

      Ми йшли звідти з почуттям, що ми досягли своєї цілі. Головна задача була не допустити проведення сесії, яка намагалася ухвалити політичне звернення до керівництва Росії,
      ​– сказав       заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз.

      Мітинг 26 лютого 2014 року у Сімферополі
      Мітинг 26 лютого 2014 року у Сімферополі

      Проте після того, як демонстранти розійшлися російські спецпризначенці вночі захопили будівлі парламенту та Ради міністрів. Ахтем Чийгоз наголосив, що окупанти не виламували двері, а просто зайшли туди.

      27 лютого 2014 року. Крим прокинувся під триколором. Тоді зрадники в захопленому парламенті призначили проведення псевдореферендуму. Кримчанин Станіслав Юрченко, який працював журналістом видання "Аргументи недели Крым", повідомив, що одразу ж з'явилась цензура.

      Коли всюди з'явилися російські прапори нам подзвонили з центрального офісу і сказали, що ми вже в Росії. Ніхто в редакції, звичайно ж, не повірив, але вони знали краще,
      – заявив Юрченко.

      На півострові з'явилися так звані зелені чоловічки, а військова техніка колонами зайшла на територію Криму. Кримські татари вийшли на мітинги. Однак це не допомогло і вже менш, як за місяць, 18 березня, Росія оголосила Крим російським. 

      Путін підписав договір про прийняття Криму до складу РФ
      Путін підписав договір про прийняття Криму до складу РФ

      Спочатку окупаційна влада намагалася здобути лояльність народу. Але після декількох місяців марних спроб, Кремль вирішив застосувати іншу тактику – терор. За п'ять років окупації Росія зчинила сотні обшуків та незаконних арештів. Лише за офіційними даними українського МЗС, за ґратами незаконно утримуються понад 40 людей. 

      Попри тиск та ізоляцію, в Криму українська лунає не лише в підпіллі. На вулицях міст вуличні музиканти співають відомі пісні українською, та вірять, що незабаром Росія поверне їх дім.

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Ахтем Чийгоз Кримські татари Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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