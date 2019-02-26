П'ять років без нашого Криму, або Як зробити півострів знову українським?

П'ять років як ми втратили Крим. П'ять років, як його анексувала Росія, захопивши українську територію своїми небаченими досі гібридними військами. Чи могли ми тоді відстояти свій півострів?

Давайте будемо чесними – не могли. І не тільки тому, що країна тоді була обезголовлена і в нас був момент безвладдя. Коли Революція Гідності вже перемогла, але до керування країною нова влада ще не стала.

Ні, ми втратили Крим набагато раніше! А саме, коли віддали його на відкуп регіоналам, коли махнули рукою на питання української мови і російської пропаганди там. Коли дозволили Москві мати на своїй території військові бази – саме з них й вийшли "зелені чоловічки", які почали блокувати в Криму стратегічні об'єкти та українські армійські частини.

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Але ми програли ще до початку того безпосереднього зіткнення, адже росіяни заздалегідь перекупили там усіх кого могли: більшість кримських "сбу"-шників, "поліціянтів" та "армійських офіцерів" вже тоді були завербовані росіянами. Зрадивши присязі сприяли анексії Криму. Тішить лише, що для більшості з них та зрада України завершилася досить безрадісно, адже навіть самі росіяни вважають їх неблагонадійними, тому їх з Криму й прибрали, перевели служити на Далекий Схід чи на Кавказ.



Крим – Україна! / Фото UA.NEWS

Але й для решти кримчан, які радо вітали прихід багатої Росії усе завершилося не так вже й радісні – вони очікували, що Росія з Криму зробить показовий регіон, вітрину, яка демонструвала б могутність Федерації. Натомість з російськими грошима до Криму прийшла справжня Росія – з її бюрократією, нехлюйством, казнокрадством та показухою. Звісно, все те було і за часів України, але точно не в таких масштабах.

Тим часом, Росія узялася до наступного етапу окупації – до масового переселення в Крим корінних росіян. Їм пропонують переїхати на півострів, гарантують житло, роботу, високі зарплати та усі можливі пільги – зокрема, першочергове влаштування дітей в садочки та школи. Й усе це роблять за рахунок місцевих мешканців, які втрачають посади, бізнеси й місця в дитячих садочках та школах! З часом навіть "ватні" мешканці півострова, які радо обміняли свої паспорти з тризубом на паспорти з двоголовою куркою почали скаржитися, що не бачать переваг від перебування під крилом Кремля. У людей наче й зросли пенсії, але й дешевих та якісних українських товарів у них не стало. Натомість ціни в кримських магазинах нині на рівні з московськими, тоді як про московські зарплати в Криму не йдеться.

Як знову Крим робити українським?

Коли ми повернемо собі півострів? Після 2014 року та впродовж років анексії звідти вже поїхали більшість активних прихильників України. Натомість, переселилися росіяни, які тепер Крим вважають своїм. 5 років як Крим російський, а тамтешнє населення зомбується російським телевізором. Студенти, які поступали у ВНЗ українського Криму вже відучилися, виросли діти, які може ніколи української і не чули.

Тепер Крим заселений переважно чужими нам у ментальному плані людьми. Звісно, я зараз не кажу про корінних кримчан, про дружнє нам кримсько-татарське населення. Тому, якщо просто зараз Путін скаже – здаюсь, забирайте Крим – скажіть, як ми його асимілюємо? Як ми його знову зробимо українським? І взагалі – чи впораємося ми з таким завданням?

Чинній українській владі закидають, що вона про Крим забула й нічого не робить для повернення півострова в Україну. Думаю, українська влада просто боїться про це думати. І не тому, що для цього з Путіним доведеться повномасштабно воювати. Ні, я певен, що чинна влада боїться того, що де-юре ми повернемо півострів, але де-факто він ще довгі роки залишатиметься Україні чужим.

Україна втратила Крим задовго до 2014 року. Просто 5 років тому ми це нарешті помітили, й тепер час думати, як зробити Крим українським, щойно ми його відвоюємо…

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