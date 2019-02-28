Никакого захвата нет, – в России нагло ответили на требование США вернуть Крым

Посольство России в США утверждает, что никакого захвата Крыма не было, а в 2014 году его жители просто хотели избежать "насильственной бандеризации". А еще Украина якобы "признала крымчан россиянами", потому что якобы "лишила" жителей оккупированного полуострова воды и электричества.

И традиционно – во всем обвиняют США, говорится в ответе прсоийского ведомства на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео относительно Крыма.

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Помпео в 5 годовщину оккупации полуострова заявил, что мир не забыл агрессию Кремля в Украине – международное сообщество не будет мириться с оккупацией Крыма. США призвали вернуть Крым Украине и немедленно отпустить всех незаконно захваченных граждан Украины.

Ничего нового мы не услышали. Сплошные беспочвенные обвинения, ориентированные на тех, кто не имеет возможности узнать мнение самих крымчан о событиях пятилетней давности,

– ответило российское посольство.

В России уверены, что Вашингтон пытается таким образом скрыть свою "решающую роль в свержении законно избранного президента Украины".

"Оно сопровождалось до сих пор не расследованными кровавыми преступлениями и привело к внутреннему конфликту на востоке", – заявляют российские дипломаты.

Россия традиционно настаивает, что захвата Крыма в нарушение международного права не было – якобы в 2014 году жители Крыма просто "решили не участвовать в проекте строительства антироссийского государства".

Единственным способом избежать насильственной бандеризации (внедрения идеологии приспешников нацистов) стало возвращение в состав России на основе закрепленного в уставе ООН права на самоопределение,

– повторяют российские пропагандисты.

А еще теперь они заявляют, что "новая власть Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами".

"Как иначе объяснить, что киевский режим лишил жителей полуострова воды и электричества? К собственным гражданам так не относятся", – заявляет российское посольство.

В ведомстве также уверены, что "Вашингтон и Брюссель ввели целый ряд коллективных санкций против крымчан, репрессировав их за свободный выбор".

"Более абсурдного требования к России, чем выдать крымчан на массовую расправу, Вашингтон, видимо, придумать не может", – заявляет посольство России в США.

Напомним, группа сенаторов США представила 13 февраля законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций против России. Это санкции в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – за агрессию в Украине.