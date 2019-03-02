12:45
2 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зачем Путин выкупил сигареты. Пьяное путешествие России
      Вєсті Кремля
      23:03, 1 марта
      Вести.UA: Геращенко стал детективом. Как Медведчук привлекает внимание
      Вєсті.UA
      22:55, 1 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      "Крым – не мой, Путин – террорист": появились фото протестов в Санкт-Петербурге

      270 Читати новину українською
      Активисты в Санкт-Петербурге провели акцию против аннексии полуострова
      Активисты в Санкт-Петербурге провели акцию против аннексии полуострова / Ольга Смирнова

      В Санкт-Петербурге на Невском проспекте вечером 1 марта прошли одиночные пикеты в поддержку территориальной целостности Украины. Таким образом российские активисты присоединились к акциям, которые произошли в ряде стран в пятую годовщину незаконной аннексии Крыма.

      Таким образом активисты продолжили участие во всемирном флешмобе "Крым – это Украина!", написала активистка Ольга Смирнова на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Никакого захвата нет, – в России дерзко ответили на требование США вернуть Крым

      Участники пришли с плакатами "Крым – не мой! Крым – это Украина" и "Путин – международный террорист".

      Только темой аннексии Крыма протестующие не ограничились они также осудили войну на Донбассе.

      Мы продолжили участие во всемирном флешмобе "Крым – это Украина!", Который продлится до 16 марта, выразив таким образом свое отношение к оккупации территорий Украины, но этим не ограничились: часть плакатов была посвящена антивоенной теме,
      – написала Смирнова.

      Активисты сообщают, что обошлось без происшествий и задержаний. Единственный инцидент – нападение неадекватного прохожего, который попытался вырвать флаг Украины из рук участника акции.


      Акция в поддержку Украины в Санкт-Петербурге/ Источник: Фейсбук Ольги Смирновой


      Формат акции – одиночные пикеты/ Источник: Фейсбук Ольги Смирновой


      Среди плакатов есть даже написанные на русском/ Источник: Фейсбук Ольги Смирновой


      На акции обошлось без задержаний/ Источник: Фейсбук Ольги Смирновой

      Почему россияне протестуют "по очереди"?В России, как единственная разновидность публичной акции, которая не требует согласования с властями, разрешен единичный пикет. Участники таких мероприятий, чтобы избежать обвинений в "массовой акции", не стали растягиваться вдоль проспекта на достаточном расстоянии друг от друга. Активисты сменяют друг друга с разными плакатами в одном месте.

      blog_ava
      Депутаты Найем и Залищук, которые вышли из БПП заявили кого поддержат на выборах
      сегодня
      625
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Протесты Аннексия Крыма Новости России
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Це якесь довбане чудо, – Сашко Горонді про життя на вокзалі і створення власного бренду
      сегодня , 12:00 Це якесь довбане чудо, – Сашко Горонді про життя на вокзалі і створення власного бренду
      Ukrainer 194
      Главные новости 1 марта: объединение Садового и Гриценко и решение суда в Гааге об Украине
      сегодня , 09:00 Главные новости 1 марта: объединение Садового и Гриценко и решение суда в Гааге об Украине
      1693
      От "эль-классико" до львовского дерби: топ-матчи выходных
      сегодня , 09:00 От "эль-классико" до львовского дерби: топ-матчи выходных
      Ігор Саджениця 45
      "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное"
      сегодня , 08:40 "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное"
      Артем Овдієнко 623
      Признание Коэна потрясло Конгресс: в США начался процесс выдавливания Трампа из Белого дома
      сегодня , 01:00 Признание Коэна потрясло Конгресс: в США начался процесс выдавливания Трампа из Белого дома
      Іван Яковина 1048
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Необычный таксист с ДЦП работает во Львове
       23 сентября 2015 , 23:39
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Чем пахнет "утопленник": как победить запах в салоне
       21 августа 2018 , 17:01
      Главные новости футбола 15 ноября: сборная Украины прибыла в Словакию, Хорватия вырвала победу над Испанией
       16 ноября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук