"Крым – не мой, Путин – террорист": появились фото протестов в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте вечером 1 марта прошли одиночные пикеты в поддержку территориальной целостности Украины. Таким образом российские активисты присоединились к акциям, которые произошли в ряде стран в пятую годовщину незаконной аннексии Крыма.

Таким образом активисты продолжили участие во всемирном флешмобе "Крым – это Украина!", написала активистка Ольга Смирнова на своей странице в Facebook.

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Участники пришли с плакатами "Крым – не мой! Крым – это Украина" и "Путин – международный террорист".

Только темой аннексии Крыма протестующие не ограничились они также осудили войну на Донбассе.

Мы продолжили участие во всемирном флешмобе "Крым – это Украина!", Который продлится до 16 марта, выразив таким образом свое отношение к оккупации территорий Украины, но этим не ограничились: часть плакатов была посвящена антивоенной теме,

– написала Смирнова.

Активисты сообщают, что обошлось без происшествий и задержаний. Единственный инцидент – нападение неадекватного прохожего, который попытался вырвать флаг Украины из рук участника акции.



Акция в поддержку Украины в Санкт-Петербурге/ Источник: Фейсбук Ольги Смирновой



Формат акции – одиночные пикеты/ Источник: Фейсбук Ольги Смирновой



Среди плакатов есть даже написанные на русском/ Источник: Фейсбук Ольги Смирновой



На акции обошлось без задержаний/ Источник: Фейсбук Ольги Смирновой

Почему россияне протестуют "по очереди"?В России, как единственная разновидность публичной акции, которая не требует согласования с властями, разрешен единичный пикет. Участники таких мероприятий, чтобы избежать обвинений в "массовой акции", не стали растягиваться вдоль проспекта на достаточном расстоянии друг от друга. Активисты сменяют друг друга с разными плакатами в одном месте.