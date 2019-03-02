"Крым – не мой, Путин – террорист": появились фото протестов в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте вечером 1 марта прошли одиночные пикеты в поддержку территориальной целостности Украины. Таким образом российские активисты присоединились к акциям, которые произошли в ряде стран в пятую годовщину незаконной аннексии Крыма.
Таким образом активисты продолжили участие во всемирном флешмобе "Крым – это Украина!", написала активистка Ольга Смирнова на своей странице в Facebook.
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Участники пришли с плакатами "Крым – не мой! Крым – это Украина" и "Путин – международный террорист".
Только темой аннексии Крыма протестующие не ограничились они также осудили войну на Донбассе.
Мы продолжили участие во всемирном флешмобе "Крым – это Украина!", Который продлится до 16 марта, выразив таким образом свое отношение к оккупации территорий Украины, но этим не ограничились: часть плакатов была посвящена антивоенной теме,
– написала Смирнова.
Активисты сообщают, что обошлось без происшествий и задержаний. Единственный инцидент – нападение неадекватного прохожего, который попытался вырвать флаг Украины из рук участника акции.
Акция в поддержку Украины в Санкт-Петербурге/ Источник: Фейсбук Ольги Смирновой
Формат акции – одиночные пикеты/ Источник: Фейсбук Ольги Смирновой
Среди плакатов есть даже написанные на русском/ Источник: Фейсбук Ольги Смирновой
На акции обошлось без задержаний/ Источник: Фейсбук Ольги Смирновой
Почему россияне протестуют "по очереди"?В России, как единственная разновидность публичной акции, которая не требует согласования с властями, разрешен единичный пикет. Участники таких мероприятий, чтобы избежать обвинений в "массовой акции", не стали растягиваться вдоль проспекта на достаточном расстоянии друг от друга. Активисты сменяют друг друга с разными плакатами в одном месте.