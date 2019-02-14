Главу контрразведки Бельгии обвинили в шпионаже в пользу России

Руководителя департамента контрразведки Службы информации и безопасности Бельгии Клемента Вандерборре отстранили от обязанностей. Все из-за подозрений в шпионаже в пользу России.

Клемент Вандерборре работает на контрразведку Бельгии в течение 40 лет, пишет De Morgen.

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Вандерборре подозревают в том, что он уничтожал конфиденциальные документы в офисном шредере. Кроме того, он во время спецоперации в Сербии в 2016 году предоставил гражданке Сербии доступ к конфиденциальной информации. Женщина, вероятно, работала как двойной агент на Россию. Сам Вандерборре отрицает все обвинения.

Поэтому до завершения внутреннего расследования Вандерборре будет находиться дома. Его офис закрыт с конца января.

Недавно в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержали нескольких человек, в том числе бывшего главу "Социалистического народного фронта" Альгирдаса Палецкиса.