В Литве нескольких оппозиционеров подозревают в шпионаже в пользу РФ: известны имена

В Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержали нескольких человек, в том числе бывшего главу "Социалистического народного фронта" Альгирдаса Палецкиса.

Об этом сообщает портал Delfi.lt.

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Точное количество задержанных неизвестно, однако есть информация, что все они были связаны с различными непарламентскими партиями.

К слову, Альгирдаса Палецкиса задержали еще в октябре за то, что он занимался сбором информации по заказу российских спецслужб. Более того, полиция задержала Палецкиса на месте преступления. Известно, что среди подозреваемых – гражданин России Валерий Иванов, которого задержали 18 декабря. Во время обыска у него нашли оружие.

Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что эти незаконные действия были осуществлены с целью влияния на политические процессы в Литве.

С этой целью вербуются лица, которые могут непосредственно или через посредников формировать программы политических партий или их структуру, пользуясь различными медийными каналами, способствовать укреплению "мягкой силы" России в стране,

– добавил Яунишкис.

К слову, основанный в 2008 году Социалистический народный фронт (СНФ) и его бывший руководитель Палецкис не раз упоминали в публичных отчетах разведки об угрозах национальной безопасности.