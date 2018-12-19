У Литві кількох опозиціонерів підозрюють у шпигунстві на користь РФ: відомі імена

У Литві за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримали кількох осіб, у тому числі колишнього голову "Соціалістичного народного фронту" Альгірдаса Палецкіса.

Про це повідомляє портал Delfi.lt

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Точна кількість затриманих невідома, проте є інформація, що всі вони були пов'язані з різними непарламентськими партіями.

До слова, Альгірдаса Палецкіса затримали ще в жовтні за те, що він займався збором інформації на замовлення російських спецслужб. Більше того, поліція затримала Палецкіса на місці злочину. Відомо, що серед підозрюваних — громадянин Росії Валерій Іванов, якого затримали 18 грудня. Під час обшуку у нього знайшли зброю.

Директор Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що ці незаконні дій були здійсненні з метою впливу на політичні процеси в Литві.

З цією метою вербуються особи, які можуть безпосередньо або через посередників формувати програми політичних партій або їх структуру, користуючись різними медійними каналами, сприяти зміцненню "м'якої сили" Росії в країні,

– додав Яунішкіс.

До слова, заснований в 2008 році Соціалістичний народний фронт (СНФ) і його колишній керівник Палецкіс не раз згадували у публічних звітах розвідки про загрози для національної безпеки.