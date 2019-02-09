Сотни шпионов России и Китая работают в Бельгии, – СМИ

В Брюсселе работают европейские дипломаты. Их предупредили о сотнях российских и китайских шпионов, которые сейчас в городе.

Внутренняя служба безопасности Европейской внешнеполитической службы предупредила европейских дипломатов и военных о шпионской активности китайской и российской разведок, пишет Die Welt.

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Согласно данным разведки, в бельгийской столице активны около 250 китайских и 200 русских шпионов.

Дипломатов предостерегли, в частности, от посещения отдельных заведений в приближенности к европейскому кварталу, в том числе стейк-хаус и кафе в пешей доступности от здания Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы.

В предыдущие годы наиболее активными в бельгийской столице были российские шпионы,

– добавили в службе безопасности.

Конкретных цифр правоохранители не назвали, однако отметили, что российские и китайские шпионы в Брюсселе работают в основном на посольства и торговые представительства.

Что касается Украины, то СБУ разоблачила планы спецслужб Российской Федерации. Агенты хотели дестабилизировать ситуацию в нашей стране на религиозной почве. Спецслужбы России и подчиненные им МГБ ЛНР/ДНР искали исполнителей преступления, которые за 2 тысячи долларов готовы поджечь культовые сооружения УПЦ МП.