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      Сотни шпионов России и Китая работают в Бельгии, – СМИ

      29 Читати новину українською
      Сотни шпионов России и Китая работают в Бельгии
      Сотни шпионов России и Китая работают в Бельгии / Фото из открытых источников

      В Брюсселе работают европейские дипломаты. Их предупредили о сотнях российских и китайских шпионов, которые сейчас в городе.

      Внутренняя служба безопасности Европейской внешнеполитической службы предупредила европейских дипломатов и военных о шпионской активности китайской и российской разведок, пишет Die Welt.

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      Согласно данным разведки, в бельгийской столице активны около 250 китайских и 200 русских шпионов.

      Дипломатов предостерегли, в частности, от посещения отдельных заведений в приближенности к европейскому кварталу, в том числе стейк-хаус и кафе в пешей доступности от здания Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы.

      В предыдущие годы наиболее активными в бельгийской столице были российские шпионы,
      – добавили в службе безопасности.

      Конкретных цифр правоохранители не назвали, однако отметили, что российские и китайские шпионы в Брюсселе работают в основном на посольства и торговые представительства.

      Что касается Украины, то СБУ разоблачила планы спецслужб Российской Федерации. Агенты хотели дестабилизировать ситуацию в нашей стране на религиозной почве. Спецслужбы России и подчиненные им МГБ ЛНР/ДНР искали исполнителей преступления, которые за 2 тысячи долларов готовы поджечь культовые сооружения УПЦ МП.

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      Теги: Новости политики Евросоюз Бельгия Новости России Китай
      Источник: 24 Канал
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