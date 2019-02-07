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      Украинских военных примут на лечение в Бельгии

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      Лечение военных в Бельгии
      Лечение военных в Бельгии / Фото из открытых источников

      В марте 2019 года шесть украинских военных, получивших ранения на Донбассе, будут лечиться в Бельгии. Так же старана оплатит все счета украинских защитников.

      Об этом сообщил министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс.

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      "После успеха подобного сотрудничества в 2018 году, когда в Бельгии проходили лечение 5 тяжелораненых солдат из Украины, я решил продолжить проект сотрудничества в области медицины в 2019 году с нашими украинскими коллегами и принять 6 раненых в бою украинских военных", – написал он в Twitter .

      В заявлении на сайте Минобороны Бельгии отмечается, что украинцы будут проходить лечение в госпитале в пригороде Брюсселя. Бельгийская сторона кроме медицинских покроет и все транспортные расходы. Украинские военные должны прибыть в Бельгию в марте, курс лечения продлится шесть недель.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Бельгия
      Источник: 24 канал
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