Украинских военных примут на лечение в Бельгии

В марте 2019 года шесть украинских военных, получивших ранения на Донбассе, будут лечиться в Бельгии. Так же старана оплатит все счета украинских защитников.

Об этом сообщил министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс.

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"После успеха подобного сотрудничества в 2018 году, когда в Бельгии проходили лечение 5 тяжелораненых солдат из Украины, я решил продолжить проект сотрудничества в области медицины в 2019 году с нашими украинскими коллегами и принять 6 раненых в бою украинских военных", – написал он в Twitter .

Following the success of a similar cooperation in 2018, when 5 heavily wounded soldiers from #Ukraine were treated in Belgium , I’ve decided to pursue the #medical cooperation project in 2019 with our Ukrainian counterparts and welcome 6 Ukrainian military wounded in action. pic.twitter.com/WAamrTI2sq — didier reynders (@dreynders) February 7, 2019

В заявлении на сайте Минобороны Бельгии отмечается, что украинцы будут проходить лечение в госпитале в пригороде Брюсселя. Бельгийская сторона кроме медицинских покроет и все транспортные расходы. Украинские военные должны прибыть в Бельгию в марте, курс лечения продлится шесть недель.