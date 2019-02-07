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      Українських військових приймуть на лікування у Бельгії

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      Лікування військових у Бельгії
      Лікування військових у Бельгії / Фото з відкритих джерел

      У березні 2019 року шість українських військових, які отримали поранення на Донбасі, будуть лікуватися у Бельгії. Також країна оплатить всі рахунки українських захисників.

      Про це повідомив міністр закордонних справ і оборони Бельгії Дідьє Рейндерс.

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      "Після успіху подібної співпраці в 2018 році, коли в Бельгії проходили лікування 5 важкопоранених солдатів з України, я вирішив продовжити проект співпраці в галузі медицини в 2019 році з нашими українськими колегами і прийняти 6 поранених в бою українських військових", – написав він у Twitter.

      У заяві на сайті Міноборони Бельгії зазначається, що українці проходитимуть лікування у госпіталі в передмісті Брюсселя. Бельгійська сторона крім медичних покриє і всі транспортні витрати. Українські військові мають прибути до Бельгії у березні, курс лікування триватиме шість тижнів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Бельгія
      Джерело: 24 канал
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