Українських військових приймуть на лікування у Бельгії
У березні 2019 року шість українських військових, які отримали поранення на Донбасі, будуть лікуватися у Бельгії. Також країна оплатить всі рахунки українських захисників.
Про це повідомив міністр закордонних справ і оборони Бельгії Дідьє Рейндерс.
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"Після успіху подібної співпраці в 2018 році, коли в Бельгії проходили лікування 5 важкопоранених солдатів з України, я вирішив продовжити проект співпраці в галузі медицини в 2019 році з нашими українськими колегами і прийняти 6 поранених в бою українських військових", – написав він у Twitter.
У заяві на сайті Міноборони Бельгії зазначається, що українці проходитимуть лікування у госпіталі в передмісті Брюсселя. Бельгійська сторона крім медичних покриє і всі транспортні витрати. Українські військові мають прибути до Бельгії у березні, курс лікування триватиме шість тижнів.