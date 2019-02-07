Українських військових приймуть на лікування у Бельгії

У березні 2019 року шість українських військових, які отримали поранення на Донбасі, будуть лікуватися у Бельгії. Також країна оплатить всі рахунки українських захисників.

Про це повідомив міністр закордонних справ і оборони Бельгії Дідьє Рейндерс.

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"Після успіху подібної співпраці в 2018 році, коли в Бельгії проходили лікування 5 важкопоранених солдатів з України, я вирішив продовжити проект співпраці в галузі медицини в 2019 році з нашими українськими колегами і прийняти 6 поранених в бою українських військових", – написав він у Twitter.

Following the success of a similar cooperation in 2018, when 5 heavily wounded soldiers from #Ukraine were treated in Belgium , I’ve decided to pursue the #medical cooperation project in 2019 with our Ukrainian counterparts and welcome 6 Ukrainian military wounded in action. pic.twitter.com/WAamrTI2sq — didier reynders (@dreynders) February 7, 2019

У заяві на сайті Міноборони Бельгії зазначається, що українці проходитимуть лікування у госпіталі в передмісті Брюсселя. Бельгійська сторона крім медичних покриє і всі транспортні витрати. Українські військові мають прибути до Бельгії у березні, курс лікування триватиме шість тижнів.