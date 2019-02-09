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      Сотні шпигунів Росії та Китаю працюють у Бельгії, – ЗМІ

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      Сотні шпигунів Росії та Китаю працюють у Бельгії
      Сотні шпигунів Росії та Китаю працюють у Бельгії / Фото з відкритих джерел

      У Брюсселі працюють європейські дипломати. Їх попередили про сотні російських і китайських шпигунів, які наразі у місті.

      Внутрішня служба безпеки Європейської зовнішньополітичної служби попередила європейських дипломатів та військових про шпигунську активність китайської і російської розвідок, пише Die Welt.

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      Відповідно до даних розвідки, у бельгійській столиці активні близько 250 китайських і 200 російських шпигунів.

      Дипломатів застерегли, зокрема, від відвідин окремих закладів у наближеності до європейського кварталу, в тому числі стейк-хаусу і кав’ярні у пішій доступності від будівлі Єврокомісії та Європейської зовнішньополітичної служби.

      У попередні роки найбільш активними у бельгійській столиці були російські шпигуни,
      – додали у службі безпеки.

      Конкретних цифр правоохоронці не назвали, однак зазначили, що російські і китайські шпигуни у Брюсселі працюють в основному на посольства і торгові представництва.

      Щодо України, то СБУ викрила плани спецслужб Російської Федерації. Агенти хотіли дестабілізувати ситуацію в нашій державі на релігійному ґрунті. Спецслужби Росії та підпорядковані їм МГБ ЛНР/ДНР шукали виконавців злочину, які за 2 тисячі доларів готові підпалити культові споруди УПЦ МП.

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      Теги: Новини політики Китай Новини Росії Бельгія Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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