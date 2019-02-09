Сотні шпигунів Росії та Китаю працюють у Бельгії, – ЗМІ

У Брюсселі працюють європейські дипломати. Їх попередили про сотні російських і китайських шпигунів, які наразі у місті.

Внутрішня служба безпеки Європейської зовнішньополітичної служби попередила європейських дипломатів та військових про шпигунську активність китайської і російської розвідок, пише Die Welt.

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Відповідно до даних розвідки, у бельгійській столиці активні близько 250 китайських і 200 російських шпигунів.

Дипломатів застерегли, зокрема, від відвідин окремих закладів у наближеності до європейського кварталу, в тому числі стейк-хаусу і кав’ярні у пішій доступності від будівлі Єврокомісії та Європейської зовнішньополітичної служби.

У попередні роки найбільш активними у бельгійській столиці були російські шпигуни,

– додали у службі безпеки.

Конкретних цифр правоохоронці не назвали, однак зазначили, що російські і китайські шпигуни у Брюсселі працюють в основному на посольства і торгові представництва.

Щодо України, то СБУ викрила плани спецслужб Російської Федерації. Агенти хотіли дестабілізувати ситуацію в нашій державі на релігійному ґрунті. Спецслужби Росії та підпорядковані їм МГБ ЛНР/ДНР шукали виконавців злочину, які за 2 тисячі доларів готові підпалити культові споруди УПЦ МП.